el PIB de EE.UU. ligeramente por debajo, el PCE subyacente al alza; el USD reacciona

- El PIB de EE.UU. se desacelera ligeramente, mientras el PCE subyacente muestra presiones inflacionarias al alza.
- El dólar reacciona a la baja pese a datos mixtos, con ingresos personales sólidos pero consumo más débil.
- El mercado enfrenta señales cruzadas entre crecimiento moderado y persistencia de la inflación.
- El PIB de EE.UU. se desacelera ligeramente, mientras el PCE subyacente muestra presiones inflacionarias al alza.
- El dólar reacciona a la baja pese a datos mixtos, con ingresos personales sólidos pero consumo más débil.
- El mercado enfrenta señales cruzadas entre crecimiento moderado y persistencia de la inflación.
El dólar estadounidense está cayendo tras los datos macroeconómicos de hoy, que sugieren un aumento de las presiones de precios en EE.UU., mientras que las cifras del PIB resultaron ligeramente más débiles de lo esperado. Por otro lado, los ingresos personales aumentaron un 0.6% mensual frente al 0.3% esperado, mientras que el consumo personal real se situó ligeramente por debajo de las previsiones.
- Crecimiento del PIB de EE.UU. (trimestral anualizado): 2.0% vs 2.3% esperado, 0.5% previo
- Índice de precios del PIB: 3.6% vs 3.9% esperado, 3.7% previo
- Deflactor del PIB (dato preliminar ajustado estacionalmente): 3.6% vs 3.6% esperado, 3.7% previo
- Precios PCE (dato preliminar): 4.5% vs 4.5% esperado, 2.9% previo
- PCE subyacente (dato preliminar): 4.3% vs 4.1% esperado, 2.7% previo
- Índice de precios PCE (interanual): 3.5% vs 3.5% esperado, 2.8% previo
- Índice de precios PCE (mensual): 0.7% vs 0.7% esperado, 0.4% previo
- PCE subyacente (interanual): 3.2% vs 3.2% esperado, 3.0% previo
- PCE subyacente (mensual): 0.3% vs 0.3% esperado, 0.4% previo
- Gasto del consumidor (mensual): 0.9% vs 0.9% esperado, 0.5% previo
- Ingresos personales (mensual): 0.6% vs 0.3% esperado, -0.1% previo
- Consumo personal real (mensual): 0.2% vs 0.3% esperado, 0.1% previo
- Solicitudes iniciales de desempleo: 189K vs 212K esperado, 214K previo
- Solicitudes continuas de desempleo: 1.785M vs 1.815M esperado, 1.821M previo
- Índice de costos laborales (ECI): 0.9% vs 0.8% esperado, 0.7% previo
Fuente: xStation5
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