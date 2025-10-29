Conclusiones clave El PIB sueco creció más de lo previsto tanto interanual como trimestralmente en el tercer trimestre.

La corona sueca se fortalece en el mercado general de divisas.

La economía sueca sorprendió al alza con un crecimiento interanual del PIB del 2,4% en el tercer trimestre, superando ampliamente la previsión del 1,6% y acelerando respecto al dato anterior de 1,4%. Este repunte sugiere una mayor resiliencia de la actividad económica frente a los desafíos globales, y podría influir en las expectativas sobre la política monetaria del Riksbank. PIB de Suecia del tercer trimestre Real: +2,4%

Previsión: +1,6%

Anterior: +1,4% La lectura superior a la esperada del PIBdebería justificar una pausa en el ciclo de relajación monetaria del Riksbank, especialmente dado el inesperado aumento de tipos del 2% al 1,75% en septiembre.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "