La economía sueca sorprendió al alza con un crecimiento interanual del PIB del 2,4% en el tercer trimestre, superando ampliamente la previsión del 1,6% y acelerando respecto al dato anterior de 1,4%. Este repunte sugiere una mayor resiliencia de la actividad económica frente a los desafíos globales, y podría influir en las expectativas sobre la política monetaria del Riksbank.
PIB de Suecia del tercer trimestre
- Real: +2,4%
- Previsión: +1,6%
- Anterior: +1,4%
La lectura superior a la esperada del PIBdebería justificar una pausa en el ciclo de relajación monetaria del Riksbank, especialmente dado el inesperado aumento de tipos del 2% al 1,75% en septiembre.
