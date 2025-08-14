El PIB impulsa a la libra

El GBP/USD subió ligeramente después de que el PIB y la producción industrial en el Reino Unido fueran más fuertes de lo esperado, sin embargo la inversión empresarial en todo el país resultó significativamente menor, lo que indica un debilitamiento de los sentimientos en toda la economía del Reino Unido.

PIB del Reino Unido intertrimestral preliminar: 0,3 % (pronóstico: 0,1 %, anterior: 0,7 %)

Estimación del PIB del Reino Unido intermensual: 0,4 % (pronóstico 0,2 %, anterior -0,1 %)

PIB interanual del Reino Unido preliminar: 1,2 % (pronóstico 1 %, anterior 1,3 %)

Producción industrial intermensual del Reino Unido: 0,7 % (pronóstico 0,3 %, anterior -0,9 %)

Producción manufacturera del Reino Unido intermensual: 0,5 % (pronóstico: 0,4 %, anterior: -1,0 %)

Producción de construcción intermensual del Reino Unido: 0,3 % (pronóstico 0,3 %, anterior -0,6 %)

Balanza comercial de bienes del Reino Unido: -22.156 millones (pronóstico: -21.875 millones, anterior: -21.690 millones)

Servicios del Reino Unido intermensual: 0,3 % (pronóstico: 0,2 %, anterior: 0,1 %)

Inversión empresarial del Reino Unido (t/t) preliminar: -3,97 % (pronóstico: 0,3 %, anterior: 3,9 %)





