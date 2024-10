El platino amplía sus beneficios en un 1,2% por los problemas de déficit más altos de la década 📈

El platino (PLATINUM) cotiza hoy con un alza de más del 1,2% y se acerca a los 1.000 dólares por onza, después de que el Consejo Mundial de Inversiones en Platino (WPIC) hiciera recientemente nuevas previsiones para el mercado del platino, citando datos de la firma de investigación Metals Focus. Estas previsiones muestran que el déficit de mercado del metal está creciendo y es probable que sea el doble de lo esperado anteriormente, llegando a 1 millón de onzas, el mayor déficit en una década. Tal escenario marcaría el segundo año consecutivo de déficit de mercado. En 2023, el déficit fue de 731.000 onzas. Esta vez, las estimaciones están impulsadas por una previsión de demanda superior en hasta 530.000 onzas a lo esperado. El mercado especula que la fuerte demanda puede deberse al creciente interés en las inversiones en metales preciosos, con las barras de inversión pequeñas ganando popularidad en China. El público puede ver los metales como una posible cobertura para ahorrar en caso de una situación económica difícil. El pronóstico de WPIC es que los ETF verán entradas netas significativas este año, en lugar de salidas netas como se esperaba anteriormente. Además, es probable que la demanda industrial (excluyendo el sector automotriz, que se ha revisado ligeramente a la baja) también resulte más fuerte. Es más, al analizar más a fondo el informe, la oferta revisada a la baja del reciclaje compensó la mayor oferta esperada del sector minero. Actualmente, el platino todavía se cotiza alrededor de $ 1,000 por onza. Por lo tanto, el descuento de precio con respecto al oro se aproxima a $ 1,560. La oficina de análisis de materias primas del Commerzbank de Alemania ha indicado que los fundamentos para el mercado del platino aún sugieren un potencial alcista significativo desde los niveles actuales. PLATINO (intervalo D1, H1) Los precios del platino se cotizan al alza casi un 1,2% hoy y se han acercado a los $ 1,000 por onza, subiendo casi un 10% en el transcurso de varios días. El sentimiento en torno al metal también mejora con el aumento de los precios del oro y la plata. Sin embargo, si se observa la magnitud de los impulsos de precios anteriores (cuadrados verdes), no debería sorprender una posible corrección a partir de los niveles actuales, pero con fundamentos de mercado más sólidos, es posible que no resulte profunda. La media EMA50 (línea naranja) está cerca de formar una denominada "cruz dorada" con la media exponencial EMA200, lo que podría indicar un posible impulso alcista más fuerte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

