Los contratos de algod贸n para noviembre subieron casi un 4% ayer hasta los 73 d贸lares por fardo en el ICE, lo que provoc贸 una interrupci贸n de las operaciones de este producto durante las horas de la tarde debido a la elevada volatilidad. La raz贸n de la subida son los temores de una temporada de huracanes en Estados Unidos que podr铆a afectar gravemente al suministro en estados importantes, que est谩n cobrando fuerza despu茅s de que el 煤ltimo informe WASDE del USDA indicara una fuerte revisi贸n a la baja de las previsiones de cosecha de agosto. Se espera que la baja presi贸n que se ha extendido sobre la costa este de Estados Unidos traiga vientos racheados, fuertes lluvias e incluso inundaciones a algunas partes del pa铆s en los pr贸ximos d铆as. Los inversores聽temen que las estimaciones de suministro de los estados de Misisipi y Luisiana se revisen significativamente a la baja, ya que los aguaceros y las inundaciones se producen en el momento de mayor riesgo, es decir, la cosecha de algod贸n, que ha sido importante y de alta calidad en los mencionados estados de EE. UU.

El hurac谩n Francine azot贸 los estados del sur, provocando fuertes vientos y lluvias; Louisa se vio afectada por inundaciones, y los estados de Misisipi y Alabama tambi茅n sintieron las dificultades. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) inst贸 al p煤blico a prepararse, advirtiendo que el pron贸stico de huracanes de la Administraci贸n Nacional Oce谩nica y Atmosf茅rica (NOAA) para 2024 es la "previsi贸n m谩s agresiva" de este a帽o.

Los datos del Comit茅 Consultivo Internacional del Algod贸n (CCIA)聽publicados a principios de septiembre indican que la producci贸n de algod贸n en 2024-2025 alcanzar谩 los 25,6 millones de toneladas, una ca铆da interanual del 2,7% respecto del pron贸stico de agosto, pero aun as铆 un aumento del 6% respecto de la temporada anterior. La demanda de algod贸n sigue siendo alta, con casi 25,9 millones de toneladas a nivel mundial, un 3,5% m谩s que la temporada anterior. Las revisiones a la baja pueden incluso sugerir un d茅ficit en el mercado del algod贸n en 2024, mientras que los precios todav铆a se cotizan con un gran descuento respecto de los r茅cords de 2022 (155 d贸lares por fardo frente a los 72 d贸lares actuales). Los pron贸sticos de referencia actuales del Centro Nacional de Huracanes en Miami sugieren que la tormenta tropical Gordon (la pr贸xima en seguir despu茅s de Francine) se debilitar谩 y se alejar谩 de los Estados Unidos, girando nuevamente hacia el noreste durante los pr贸ximos d铆as y podr铆a debilitarse durante las pr贸ximas semanas. Sin embargo, los meteor贸logos dicen que a煤n existe el potencial de que la tormenta recupere fuerza en los pr贸ximos d铆as. Como resultado, el algod贸n podr铆a ver una volatilidad elevada, con el potencial de cubrir posiciones cortas significativas por parte de fondos y grandes especuladores, informando en el CoT, contra el riesgo de nuevas revisiones de la oferta. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "