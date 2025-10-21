El precio del Bitcoin se hunde casi un 3%

El precio del Bitcoin baja un 2,7% intradía, corrigiendo hasta los 107.000 dólares, con Wall Street celebrando los resultados de ayer y el sentimiento general del mercado optimista antes de la reunión de la próxima semana entre Donald Trump y Xi Jinping en Seúl. A pesar del tono optimista en los mercados, el Bitcoin continúa retrocediendo, rompiendo por debajo de la media móvil exponencial (EMA) clave de 200 días (línea roja, cerca de los 109.500$). Este movimiento podría indicar debilidad a medio plazo.

Considerando correcciones previas de escala similar, una tendencia bajista continua podría llevar a una prueba del crucial nivel de soporte de los 100.000$. Es posible que los inversores a corto plazo ejerzan presión adicional, ya que actualmente enfrentan pérdidas promedio de varios puntos porcentuales. Según los datos de BGeometrics (precio realizado de STH), el precio de compra promedio para este grupo se sitúa por encima de los 113.000 dólares. La resistencia principal más cercana se ha formado nuevamente alrededor de la marca psicológica de los 110.000 dólares. Las noticias de nuevas compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy no han logrado respaldar el precio, mientras que las entradas de ETFs han mostrado signos de debilitamiento.

Precio del Bitcoin

