Rebote en el precio del Bitcoin : ¿Vuelta al ciclo de 2020?

Las criptomonedas se recuperan hoy tras la reciente ola de ventas. El Bitcoin regresa lentamente a la zona de los 90.000 dólares, mientras que Ethereum roza el nivel psicológicamente importante de los 3.000 dólares. En los últimos días, la plata ha captado la atención de los mercados financieros, robándole ese protagonismo al Bitcoin. Hoy, sin embargo, el precio del metal se desploma desde un máximo histórico de 82 dólares hasta los 75 dólares en medio de una toma de beneficios generalizada, en parte acelerada por el aumento de los requisitos de margen por parte del CME.

La plata, cuya capitalización de mercado ronda los 4,5 billones de dólares, (en comparación con los aproximadamente 1,8 billones de dólares de Bitcoin) ha doblado su precio desde principios de junio de 2025, lo que sustenta un sentimiento optimista. Por su parte, la mayor criptomoneda cotiza aproximadamente un 30% por debajo de su máximo histórico, mientras que Ethereum, a pesar de los sólidos fundamentos de su red, se mantiene aproximadamente un 45% por debajo de sus niveles récord.

¿Se convertirá Bitcoin en la “segunda plata” en 2026?

¿Podrá el Bitcoin, al igual que en 2020, volver a ser el centro de atención en 2026 y comenzar a acercarse al rendimiento que la plata presentó en 2025? Desde una perspectiva macroeconómica, hasta ahora el patrón ha sido que los metales preciosos (refugios seguros) se mueven primero y después Bitcoin los sigue. El capital tiende a comenzar a la defensiva y solo después rota hacia activos de riesgo.

Tras el colapso de marzo de 2020 debido al Covid-19, el factor clave fue el impulso de liquidez: la Reserva Federal inundó los mercados con liquidez, pero esta no fluyó a las criptomonedas de inmediato, ya que primero buscaron refugio. El oro y la plata fueron los primeros en moverse. El oro subió desde los 1.450$ hasta los 2.075 dólares en agosto de 2020, mientras que la plata se disparó desde los 12 hasta los 29 dólares durante el mismo período. Al mismo tiempo, el Bitcoin pasó aproximadamente cinco meses consolidándose entre 9.000 dólares y 12.000 dólares, similar a la tendencia lateral actual.

El punto de inflexión se produjo cuando los metales estaban batiendo récords: una vez que el oro y la plata alcanzaron picos locales (agosto de 2020), el capital comenzó a rotar hacia el riesgo, desencadenando la siguiente etapa del ciclo.

En el ciclo de rotación de los años 2020 y 2021, el precio del Bitcoin se disparó hasta los 64.800 dólares en mayo de 2021 mientras que la capitalización total del mercado de criptomonedas se multiplicó por ocho.

Actualmente, el precio del oro se encuentra en máximos históricos cercanos a los 4.500 dólares y la plata en torno a los 80 dólares. Si este escenario se mantiene, el interés en los metales podría desvanecerse en 2026, potencialmente a favor del Bitcoin.

Después de un shock en la operativa como es el caso de la reciente liquidación, el Bitcoin suele pasar meses reconstruyendo su estructura antes de entrar en una tendencia más clara. Entonces, ¿qué podría diferenciar 2026 de 2020? En el ciclo anterior, la liquidez fue la única que predominó; esta vez, podría sumarse un “paquete estructural” más favorable, que incluya:

Posibles nuevas inyecciones de liquidez y previsibles recortes de tipos.

Posibles alivios regulatorios/exenciones para los bancos.

Regulación más favorable a las criptomonedas en EE. UU.

Escenarios que implican la distribución de cheques a los ciudadanos como parte de la política fiscal estadounidense.

Continua expansión de los ETF de criptomonedas al contado.

Acceso más fácil para las principales gestoras de activos, como Fidelity y BlackRock.

Liderazgo más favorable a las criptomonedas en la Reserva Federal.

El hecho de que el oro y la plata se movieran primero no es una señal bajista para las criptomonedas, ya que el Bitcoin y el mercado de criptomonedas suelen moverse solo después de que los metales se enfríen o hagan una pausa. El desempeño actual del precio del Bitcoin, y su débil rendimiento relativo frente a la plata y el oro, no implica necesariamente el inicio de un mercado bajista.

Dicho esto, cabe destacar que el concepto de ciclos de cuatro años de Bitcoin sugiere un escenario diferente y podría indicar similitudes con 2022 en lugar de 2020. Sin embargo, los ciclos de cuatro años podrían no funcionar con la misma fuerza que antes, dado que más del 90% de todos los Bitcoin ya están en circulación, los ETFs al contado operan en EE. UU. y, en 2026, es probable que la Reserva Federal siga recortando los tipos de interés. El entorno regulatorio en EE. UU. también es más favorable para las criptomonedas, con una amplia "desregulación" que podría respaldar los fundamentos.

Precio del Bitcoin

Al observar los gráficos de ambas criptomonedas, el RSI se ha movido a 50 o más, mientras que un cruce de la media móvil MACD aumenta la probabilidad de un mayor alza. Para Bitcoin, la zona de resistencia clave se encuentra alrededor de los 94.000 dólares, donde el precio ya ha sido rechazado varias veces. Para Ethereum, el nivel clave es de 3.500$. Los soportes clave se sitúan cerca de los 86.000 dólares para Bitcoin y alrededor de los 2.800 dólares para Ethereum.

Fuente: Plataforma de XTB

Precio del Ethereum

El indicador BCMI para el mercado de criptomonedas cayó drásticamente, lo que apunta a un creciente riesgo de mercado bajista.

Las métricas móviles indican un entorno de demanda profundamente negativo para el Bitcoin