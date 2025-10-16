Leer más
04:25 · 16 de octubre de 2025

El precio del cacao se mantiene estable pese a los últimos datos de molienda

Conclusiones clave
  • Los futuros del cacao se mantienen cerca de los 5.850 dólares
  • Datos débiles de molienda de ECA en Europa
  • El informe del tercer trimestre muestra una caída del 4,8%

Los futuros del cacao no reaccionaron a los débiles datos de molienda europeos, que caen un 4,8 % interanual en el tercer trimestre, hasta las 337.353 toneladas (frente a las 353.334 toneladas del tercer trimestre de 2024), según la Asociación Europea del Cacao (ECA). Estas cifras débiles sugieren problemas en la demanda, ya que el alto precio de los productos derivados del cacao presiona a los consumidores. Los datos de molienda miden la cantidad de granos de cacao procesados ​​en manteca, pero también en polvo. El mercado parece estar sobrevendido, y asumimos que estas condiciones específicas explican por qué el precio no reaccionó al informe de hoy.

Precio del cacao

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del cacao

Fuente : Plataforma de XTB

 

