El precio del oro se desploma un 6,1% en estos momentos, y rompe por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días por primera vez desde noviembre de 2023, un nivel que ha servido como una línea de defensa impenetrable para los alcistas durante los últimos meses y que simbolizaba la fortaleza estructural de la tendencia alcista a largo plazo. Este es un punto de inflexión técnico: los precios del oro, que a principios de año alcanzaban máximos históricos por encima de los 5.500 dólares por onza, han perdido el 25% de su valor en tan solo unas semanas, cayendo al rango de 4.200 a 4.300 dólares.

¿Qué está lastrando el precio del oro?

La caída que está registrando el precio del oro está impulsada por una combinación de al menos tres factores que se refuerzan mutuamente.

En primer lugar, destaca el cambio en la postura de la Reserva Federal: en la reunión de la Fed de marzo, la Fed no solo mantuvo los tipos sin cambios, sino que también redujo su proyección de recortes de tipos para 2026 de dos a solo uno, lo que indica claramente que la inflación sigue siendo la prioridad de la política monetaria. El mercado reflejó de inmediato este cambio en los precios: las expectativas para el primer recorte de tipos se posponen hasta el otoño, lo que eleva los rendimientos reales de los bonos del Tesoro y, simultáneamente, fortalece el dólar estadounidense, que históricamente presenta una fuerte correlación inversa con el precio del oro. El fortalecimiento del dólar desde el estallido del conflicto con Irán eleva mecánicamente el precio del oro en las divisas locales de los inversores fuera de la zona del dólar, lo que limita la demanda del metal precisamente cuando parte del mercado ya busca una excusa para obtener ganancias tras un mercado alcista que duró varios meses.

El segundo factor clave de la venta masiva es una paradoja geopolítica que ilustra claramente la lógica actual, contraintuitiva, del mercado. El conflicto con Irán y la amenaza al flujo del estrecho de Ormuz están impulsando al alza los precios del petróleo, con el Brent rondando los 100 dólares por barril y los precios del combustible en EE. UU. alcanzando niveles no vistos en años. Sin embargo, en lugar de respaldar al oro como una cobertura clásica contra la inflación, este escenario paradójicamente actúa en su contra: el aumento de los precios del petróleo refuerza la narrativa de "tipos de interés altos por más tiempo" para los inversores, lo que significa que los tipos de interés elevados persistirán durante más tiempo, lo que incrementa la rentabilidad de los activos generadores de ingresos a expensas del oro, que por sí mismo no genera flujo de caja.

La tercera pieza de este rompecabezas es el marcado reposicionamiento del mercado tras un largo y altamente volátil repunte: el precio del oro subió entre un 64% y un 67% en 2025, atrayendo enormes cantidades de capital refugio. Con una estructura tan extensa de posiciones largas, una sola sorpresa claramente restrictiva por parte de la Reserva Federal bastó para desencadenar una avalancha de órdenes de stop-loss y liquidaciones de posiciones apalancadas. El mercado de opciones ya venía señalando un aumento del posicionamiento para un repunte del dólar, y las primas de las opciones de compra de USD habían alcanzado sus niveles más altos desde septiembre de 2022. La actual ruptura por debajo de la EMA de 200 días no indica automáticamente el fin de la tendencia alcista de varios años. Sin embargo, la apertura técnica de esta ventana es una señal de advertencia que sin duda atraerá la atención de los inversores institucionales y puede prolongar la presión sobre la oferta hasta que el mercado reciba señales más claras de un cambio en la política monetaria o una desescalada de las tensiones en Oriente Medio.

Cotización del oro

El precio del oro ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, y el RSI de la media móvil de 14 días se sitúa en torno a 21,6, su nivel más bajo desde octubre de 2023. La magnitud del descenso es significativa y, desde una perspectiva técnica, revierte la tendencia alcista a largo plazo de este activo. La evolución futura del precio parece depender en gran medida de los últimos acontecimientos geopolíticos.