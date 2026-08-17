El precio del oro inicia la semana al alza en los mercados mundiales, con una subida del 0,5 % hasta situarse en torno a los 4.400 dólares, prolongando los beneficios del viernes, mientras que la plata avanza cerca de un 1,5%. Los metales preciosos parecen haber reaccionado positivamente a los últimos datos macroeconómicos de Estados Unidos.

En concreto, los datos publicados el viernes mostraron un descenso inesperado de las ventas minoristas en EE. UU. y un deterioro de la confianza de los consumidores, según la encuesta de la Universidad de Michigan. Estas cifras se conocieron después de unos informes de inflación del IPC y el IPP de julio relativamente «tranquilizadores». Además, el último informe de empleo no agrícola (NFP) también decepcionó, mientras que el oro parece estar reaccionando a una reducción de las expectativas de una política monetaria más restrictiva de cara a las decisiones de política monetaria de la Fed este otoño.

¿Puede seguir subiendo el precio del oro?

En el gráfico de cuatro horas, el precio del oro se mantiene por encima de los 4.300 dólares por onza y recientemente ha frenado su descenso en torno a este importante nivel de retroceso de Fibonacci (23,6 %). El RSI y el MACD todavía parecen dejar margen para nuevas subidas, mientras que un importante nivel de resistencia de Fibonacci se sitúa cerca de los 4.600 dólares, donde también se observa una acción del precio más intensa, incluida la consolidación de mayo que precedió a la posterior caída.

Fuente: xStation5

En el gráfico diario, la zona de los 4.300 dólares parece aún más importante, ya que en ella se encuentra la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), representada por la línea roja. Después de caer brevemente por debajo de esta media móvil, el oro recuperó rápidamente la senda alcista. La proximidad de la propia EMA200 parece sugerir que, en un escenario en el que se reanude la tendencia alcista, el oro todavía podría tener un margen considerable para seguir subiendo, especialmente si las expectativas sobre la política de la Fed y el BCE se vuelven más acomodaticias y los precios del petróleo descienden gradualmente hacia los 70–80 dólares por barril.