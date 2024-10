El precio del paladio se dispara 📈

El precio del paladio subi贸 m谩s del 6% hoy, despu茅s de que Estados Unidos pidiera a los aliados del G-7 que consideraran sanciones al paladio y el titanio rusos. El precio del metal tambi茅n est谩 respaldado por la demanda de refugio seguro y un gran a帽o para los metales preciosos; especialmente el oro y la plata. La empresa rusa Nornickel representa casi el 40% de la producci贸n mundial de paladio, por lo que cualquier sanci贸n puede ser realmente disruptiva y potencialmente elevar los precios. El paladio y el titanio son materiales estrat茅gicos para m煤ltiples aplicaciones militares; tambi茅n chips de computadora. Estados Unidos ya ha incluido en la lista negra al titanio ruso, pero los gobiernos occidentales no cortaron los suministros rusos debido a la interferencia en los mercados globales y la interrupci贸n de las cadenas de suministro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El precio del paladio subi贸 un 12% en diciembre del 2023 ante la especulaci贸n de que el metal podr铆a ser el pr贸ximo en la lista de restricciones despu茅s de que el Reino Unido emitiera sanciones sobre una serie de metales rusos. A principios de este a帽o, Estados Unidos y el Reino Unido impusieron restricciones al comercio de aluminio, cobre y n铆quel rusos. Adem谩s, en septiembre, Putin sugiri贸 que Rusia deber铆a pensar en limitar las exportaciones de algunos productos b谩sicos como el n铆quel, el titanio y el uranio en respuesta a las sanciones occidentales. El precio del Palacio firma nuevo m谩ximo El precio del paladio alcanza hoy un m谩ximo de casi 11 meses, alcanzando niveles no vistos desde diciembre de 2023. Tambi茅n podemos ver un intento de patr贸n alcista de "cruz dorada" desde la EMA200 y la EMA50 (l铆nea naranja y roja). Si observamos los niveles de retroceso de Fibonacci, la zona de resistencia significativa puede estar en la zona de 1.450 USD - 1.500 USD. Sin embargo, el paladio a煤n puede ser vol谩til al equilibrio c铆clico de la oferta y la demanda, y, por supuesto, no se garantizan m谩s aumentos de precios. Fuente : Xstation5

