El mercado de materias primas arranca el año con movimientos destacados, con el petróleo disparándose a su nivel más alto desde el pasado mes de octubre a pesar de las previsiones de Goldman Sachs, que prevé un recorte en la producción. Por su parte, el oro recupera su trayectoria ascendente, mientras que el cacao se recupera de la fuerte corrección experimentada a finales de 2024. El precio del petróleo se dispara El precio del petróleo Brent ha alcanzado a principios de 2025 su nivel más alto desde mediados de octubre de 2024, impulsados ​​por las esperanzas de una recuperación económica más fuerte de lo previsto inicialmente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Washington Post ha informado de que los planes de la administración entrante en materia de aranceles en Estados Unidos son menos agresivos de lo que se indicó durante la campaña electoral. Así, se espera que la nueva administración imponga aranceles más altos solo a los productos considerados críticos para la economía estadounidense. Esto tendría un impacto mínimo en el comercio internacional y la demanda de combustibles energéticos. Los avances de los mercados de valores durante las dos sesiones anteriores reflejan una mayor confianza de los inversores en las perspectivas.También se observa un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, en particular frente al euro. En este escenario, Arabia Saudí ha optado por aumentar los precios de exportación de petróleo a Asia en 0,60 dólares por barril, superando las expectativas de un aumento de 0,10 dólares. Goldman Sachs apunta a una disminución de la producción de petróleo a 3,25 millones de bpd en Irán. La producción actual se sitúa en 3,3 millones de bpd, por debajo del pico de 3,4 millones de bpd alcanzado en septiembre de 2024. GS también indica una reducción de las exportaciones, posiblemente vinculada a la nueva administración que asuma el cargo en Estados Unidos. Los inventarios de petróleo de Estados Unidos comienzan el nuevo año en niveles muy bajos. Estacionalmente, se espera que los inventarios aumenten durante las próximas 10 a 20 semanas. Sin embargo, la reciente decisión de la OPEP+ de mantener la producción sin cambios hasta abril sugiere un déficit en el mercado global. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Comparative Los Los inventarios siguen siendo negativos, con existencias en relación con el promedio de cinco años cerca de niveles extremadamente bajos de -40 millones de barriles (eje invertido). Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La producción y las exportaciones de petróleo iraníes han disminuido ligeramente en los últimos meses. En teoría, esto podría cambiar tras la toma de posesión del nuevo gobierno en menos de dos semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El mercado del petróleo ha vuelto a entrar en un retroceso significativo, que históricamente ha sido indicativo de condiciones de sobrecompra. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del petróleo WTI rompió la resistencia clave en torno a los 70 dólares por barril a fines de diciembre de 2024 y ha ganado más del 3 % en 2025. La resistencia clave ahora se encuentra por encima de los 75 dólares por barril, alrededor de la media móvil simple (SMA) de 200 días, que se rompió por última vez durante más de un día en junio y agosto de 2024. Fuente: xStation5 El oro vuelve a subir El precio del oro ha retomado su trayectoria ascendente desde finales de 2024, pero se mantiene dentro de un rango de consolidación más amplio desde principios de noviembre de 2024. Los niveles de soporte clave están marcados por la media móvil de 100 períodos en 2.600 dólares la onza. Actualmente, el oro está superando la zona asociada a las medias móviles simples de 25 y 50 días. Según los datos publicados por el Banco Popular de China (PBOC), el banco central chino ha comprado oro para sus reservas por segundo mes consecutivo. Las reservas han aumentado de 72,96 millones de onzas a 73,29 millones de onzas. El Banco Popular de China (PBOC) ha sido uno de los principales bancos centrales compradores de oro en los últimos años. La incertidumbre geopolítica mundial debería respaldar una mayor presión alcista sobre los precios del oro. Por el contrario, si la nueva administración estadounidense no implementa aranceles estrictos, la prima de riesgo en el mercado del oro podría disminuir significativamente.El mercado estima que solo hay un 10% de probabilidad de un recorte de tipos de la Fed en enero. El oro ha tenido un avance de casi un 1% durante la sesión del 7 de enero. A los precios actuales, es posible que alcance el precio de cierre más alto desde mediados de diciembre. Fuente: xStation5 El gas natural sigue subiendo: Los precios del gas natural experimentaron un fuerte aumento en los últimos días de diciembre debido a las temperaturas más bajas y al aumento de la demanda en los Estados Unidos. El consumo actual de gas está por encima de los máximos de cinco años para este período. Al ritmo actual de consumo, la disminución semanal de los inventarios podría llegar a los 300 bcf. El alto consumo de gas está vinculado a la caída de las temperaturas en los EE. UU. Las previsiones para las próximas dos semanas indican que las temperaturas seguirán siendo más bajas. El consumo de gas es actualmente el más alto en cinco años para este período. La producción está cayendo cerca del promedio de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El consumo de gas es actualmente el más alto en cinco años para este período. La producción está cayendo cerca del promedio de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio probó el nivel de 4 dólares por MMBTU a finales del año pasado. A pesar del alto consumo, el precio está atravesando actualmente una corrección. La estacionalidad sugiere que la corrección debería durar alrededor de 30-40 sesiones. Sin embargo, la corrección también puede estar vinculada a la forma de la curva forward. La diferencia actual entre los contratos de febrero y abril es de 0,6 dólares. El contrato de abril se cotiza alrededor de 3 dólares por MMBTU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El cacao se recupera El cacao experimentó una fuerte corrección de más del 20% a finales de diciembre, superando el nivel de 10.000 dólares por tonelada. Las pérdidas se han reducido a la mitad y el cacao se cotiza en torno a los 11.300 dólares por tonelada. Las entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil siguen siendo superiores a las de la temporada anterior, pero ligeramente inferiores a las de las semanas anteriores. En la semana del 30 de diciembre al 5 de enero, se entregaron 55.500 toneladas de cacao a los puertos de Costa de Marfil. Desde el 1 de octubre, las entregas han alcanzado los 1,11 millones de toneladas, en comparación con las 870.500 toneladas de la temporada anterior. Los altos precios y la reducción de las ventas a plazo de cacao por parte de los principales productores están provocando que los inventarios en las bolsas sigan disminuyendo. La intensificación de los vientos Harmattan, que traen consigo un clima seco y caluroso, podría dañar los árboles de cacao antes de la mitad de la temporada de cosecha, que comienza en abril. La liquidez del mercado sigue siendo baja. Los principales productores como Costa de Marfil y Ghana todavía están cumpliendo los contratos a plazo de la temporada anterior. Los inventarios de cacao en las bolsas están cayendo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "