El precio del petróleo cae casi un 2% tras las declaraciones de Trump 📉

Los precios del petr贸leo est谩n cayendo debido a que tanto Estados Unidos como la Uni贸n Europea est谩n adoptando medidas para hacer que el crudo ruso resulte menos atractivo en el mercado internacional. EE. UU. est谩 imponiendo aranceles elevados sobre el petr贸leo ruso, mientras que la UE est谩 reduciendo el tope de precios para las exportaciones rusas, lo que obliga a Rusia a vender con descuentos significativos. Estas medidas coordinadas est谩n reduciendo la demanda de petr贸leo ruso y ejerciendo presi贸n bajista sobre los precios, ya que los compradores internacionales optan cada vez m谩s por proveedores alternativos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El lunes 14 de julio , la Uni贸n Europea alcanzar谩 un acuerdo sobre el 18.潞 paquete de sanciones contra Rusia , que incluye una reducci贸n del precio m谩ximo permitido para el crudo ruso.

, la alcanzar谩 un acuerdo sobre el , que incluye una para el crudo ruso. Por su parte, Donald Trump anunci贸 que Estados Unidos est谩 considerando imponer aranceles del 100% a los productos rusos, aunque su aplicaci贸n se pospondr谩 durante 50 d铆as. 聽 Fuente: xStation 5聽 聽 ___________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "