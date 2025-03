Los precios del petróleo bajaron ligeramente, asegurando una segunda semana consecutiva de avances, ya que las nuevas sanciones de EE. UU. a Irán y los nuevos planes de recorte de producción de la OPEP+ impulsaron las expectativas de una oferta más ajustada. El crudo Brent cayó un 0,17%, hasta los 71,59 dólares por barril, mientras que el WTI descendió un 0,42%, hasta los 68,20 dólares. Ambos índices de referencia se encaminan a sus mayores aumentos semanales desde principios de enero de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil EE. UU. intensifica las sanciones contra Irán: el petróleo cae En un cambio de política significativo, el Tesoro de EE. UU. anunció el jueves su cuarta ronda de sanciones relacionadas con Irán, dirigidas por primera vez a una refinería china independiente, entre otras entidades involucradas en el transporte de crudo iraní a China. Los analistas de RBC Capital Markets lo calificaron de "clara intensificación de la política de sanciones", señalando que "si bien las implicaciones físicas son mínimas, creemos razonable que la prima de riesgo se tome más en serio". Los planes de cumplimiento de la OPEP+ impulsan los precios El petróleo recibió un impulso adicional gracias al nuevo mecanismo de compensación de la OPEP+, anunciado el jueves, que exige a siete miembros reducir aún más la producción para compensar el exceso de los niveles acordados. El plan representaría recortes mensuales de entre 189.000 y 435.000 barriles diarios, con una vigencia hasta junio de 2026. Las tensiones geopolíticas aumentan el apoyo Las tensiones en Oriente Medio siguen impulsando los precios del crudo, con el lanzamiento de cohetes de Hamás contra Tel Aviv tras tres días de ataques israelíes contra Gaza. "La perspectiva de una campaña prolongada de EE. UU. contra los hutíes se suma a la renovada ofensiva de Israel en Gaza para volver a poner al petróleo en el punto de mira", señaló Chris Beauchamp de IG. Perspectiva del analista A pesar de estos factores alcistas, los analistas se muestran cautelosos sobre la capacidad de la OPEP+ para implementar eficazmente el mecanismo de compensación. Si bien el grupo comparte un plan para recortar las compensaciones, esto no significa que sus miembros lo cumplan. Algunos miembros han producido consistentemente por encima de sus niveles objetivo de producción, señalaron los analistas de ING, destacando que el cártel ha tenido poco éxito en el cumplimiento desde la implementación del mecanismo hace cinco años. La subida semanal del petróleo se produce en el contexto de los acontecimientos políticos en EE. UU., ya que ejecutivos del sector energético se reunieron con el presidente Trump el miércoles para debatir la posibilidad de permitir la aceleración de los precios del crudo en lugar de la caída, que han bajado de 75,89 a 67,16 dólares desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Precio del Petróleo El precio del petróleo se acerca al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que anteriormente actuó como soporte durante la tendencia bajista. Los alcistas buscarán la resistencia en torno al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los bajistas buscarán volver a probar los mínimos de noviembre. El RSI está formando una divergencia alcista, con resistencia en torno al nivel 51. Mientras tanto, el MACD se encamina a alcanzar un máximo más alto tras un cruce alcista. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

