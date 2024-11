🗽El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, inicia una conferencia de prensa (EN VIVO)

La Reserva Federal de Estados Unidos decidi贸 hoy recortar las tasas de inter茅s en 25 puntos b谩sicos hasta el 4,75 %. Cabe destacar la eliminaci贸n de las palabras que expresaban "mayor confianza" en que la inflaci贸n se mover铆a de manera sostenible hacia el objetivo del 2 %, lo que sugiere una mayor cautela sobre el progreso de la inflaci贸n. A continuaci贸n, los puntos destacados de la conferencia de prensa de Jerome Powell: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La actividad econ贸mica ha mostrado fortaleza desde la reuni贸n de septiembre: Los riesgos a la baja para la actividad econ贸mica han disminuido Los datos econ贸micos generales han sido m谩s s贸lidos de lo esperado

Sobre la inflaci贸n y la postura pol铆tica: Powell expres贸 una mayor confianza en que la inflaci贸n se acercar谩 al objetivo del 2% La eliminaci贸n del t茅rmino "confianza" en la declaraci贸n no pretend铆a se帽alar preocupaciones sobre la rigidez de la inflaci贸n La pol铆tica sigue siendo restrictiva a pesar del recorte de tasas La inflaci贸n parece estar en una trayectoria sostenible hasta el 2%

Evaluaci贸n del mercado laboral: El mercado laboral se ha enfriado significativamente y ahora est谩 esencialmente en equilibrio Es importante destacar que no se necesita un mayor enfriamiento del mercado laboral para alcanzar el objetivo de inflaci贸n del 2% Si el mercado laboral se deteriora, la Fed podr铆a actuar m谩s r谩pidamente con ajustes de pol铆tica

Sobre la orientaci贸n futura y la incertidumbre: La Fed prefiere no proporcionar una orientaci贸n futura extensa en este momento Powell reconoci贸 una buena cantidad de incertidumbre en las perspectivas La Fed mantiene su posici贸n de no hacer comentarios sobre la pol铆tica fiscal

Sobre la din谩mica del mercado de bonos: Los movimientos actuales de las tasas de los bonos parecen estar impulsados 鈥嬧媝rincipalmente por las expectativas de crecimiento en lugar de las expectativas de inflaci贸n m谩s altas

Powell indic贸 que la Fed no est谩 en una etapa en la que las tasas de los bonos deban tenerse en cuenta en las decisiones de pol铆tica

Esto sugiere que la Fed considera que la reciente volatilidad del mercado de bonos refleja un optimismo econ贸mico m谩s amplio en lugar de preocupaciones por la inflaci贸n Sobre consideraciones pol铆ticas: Powell enfatiz贸 que en el corto plazo, la elecci贸n no tendr谩 efecto en las decisiones pol铆ticas

Los efectos econ贸micos de cualquier administraci贸n o pol铆tica del Congreso se considerar谩n junto con otros factores

El EUR-USD sigue cayendo un 0,12% adicional, aunque sigue subiendo un 0,36% durante el d铆a. Los 铆ndices Nasdaq-100 y S&P 500 tambi茅n est谩n cayendo ligeramente a medida que contin煤a la conferencia, y tanto el oro como el bitcoin se suman a la ca铆da.

