El real brasileño alcanza los 6 por dólar, marcando un máximo histórico y aumentando las preocupaciones fiscales

El real brasileño (BRL) registró una fuerte depreciación al alcanzar los 6 por dólar estadounidense, marcando un máximo histórico desde la implementación del Plan Real en 1994. Este debilitamiento extiende la caída de la moneda a cerca del 20% en lo que va del año, reflejando una combinación de riesgos fiscales y tensiones económicas que afectan tanto al mercado cambiario como a otros activos brasileños. El reciente anuncio del gobierno federal sobre un recorte de gastos de USD 12 mil millones, parte de su nuevo plan fiscal, no logró satisfacer las expectativas del mercado. Analistas esperaban ajustes más severos para controlar un déficit presupuestario que amenaza con disparar la inflación y aumentar los riesgos crediticios, que ya se encuentran en niveles elevados. Además, el plan incluye la exención del impuesto sobre la renta para salarios inferiores a BRL 5,000 mensuales, lo que amplía las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el frente externo, una disminución en la demanda china por materias primas clave como petróleo, soja y mineral de hierro ha reducido el superávit comercial brasileño. Los precios más bajos de estos productos básicos han afectado los ingresos por exportaciones, debilitando aún más el flujo de capital hacia el país. Impactos en los mercados financieros Los mercados financieros también reflejaron las tensiones. El rendimiento del bono soberano brasileño a 10 años subió al 13.2%, su nivel más alto desde marzo de 2023. Este incremento refleja un deterioro en la confianza de los inversionistas ante las dudas sobre la ejecución y efectividad de las medidas anunciadas. Aunque el paquete fiscal incluye una tasa mínima de 10% para individuos con ingresos superiores a BRL 50,000, su impacto positivo es cuestionado por los mercados, que perciben un enfoque más político que técnico en estas medidas. El índice bursátil Ibovespa cayó un 0.8% hasta situarse por debajo de los 126,600 puntos, su nivel más bajo desde agosto. Las acciones financieras lideraron las caídas, con descensos de hasta el 1.5% en bancos como Banco Santander e Itaú. Compañías como Localiza y Eletrobras también registraron caídas significativas, reflejando una aversión generalizada al riesgo. Fuente: xStation5. Panorama macroeconómico y políticas monetarias En términos de empleo, Brasil reportó la creación de 132,71 mil empleos formales en octubre, un dato inferior a las expectativas de 200 mil y muy por debajo de los 190,36 mil registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta desaceleración en el mercado laboral se suma a un entorno de tasas de interés elevadas, con la tasa Selic mantenida en 11.25% por el Banco Central. Con una inflación anual que alcanzó el 4.76% en octubre, la más alta del año, las autoridades no consideran que haya margen suficiente para un recorte en las tasas en el corto plazo. USDBRL (Intervalo M15) El USDBRL mantiene un impulso alcista tras superar 5.9414, con objetivos en 6.0088 y 6.0766. Un retroceso bajo 5.9414 podría llevarlo hacia 5.8992, indicando una corrección. El RSI sugiere sobrecompra, pero el ADX respalda la tendencia. Fuente: xStation5.



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "