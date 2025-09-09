Leer más

El Redbook en EE. UU. señala ventas sólidas en grandes almacenes 🔔

12:03 9 de septiembre de 2025

Las ventas comparables del Redbook en EE. UU. aumentaron un 6,6% interanual en la semana terminada el 6 de septiembre, después de un incremento del 6,5% interanual en el mes previo. La cifra es sólida y, nuevamente, el consumidor estadounidense promedio parece mantenerse bastante fuerte en contraste con los datos del mercado laboral, que resultan débiles y sugieren una desaceleración económica.


El dato del Redbook refuerza la narrativa de un consumo resiliente en EE. UU., incluso frente a un mercado laboral que envía señales de enfriamiento (revisiones negativas de nóminas y moderación en contrataciones). Esto genera un desacople entre la fortaleza del gasto de los hogares y la debilidad de los indicadores de empleo. Para la Reserva Federal, esta combinación complica la lectura: mientras la debilidad laboral aumenta la presión para recortar tasas, la solidez del consumo podría mantener la inflación de servicios elevada por más tiempo.

