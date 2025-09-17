El regulador de internet de China (CAC) ha ordenado a las mayores empresas tecnológicas del país, incluidas ByteDance y Alibaba, que suspendan las compras de chips de inteligencia artificial de Nvidia y cancelen los pedidos existentes, según informa el Financial Times. Las empresas planeaban encargar decenas de miles de chips RTX Pro 6000D y ya habían iniciado pruebas con los proveedores de servidores de Nvidia, pero tuvieron que suspenderlas tras la decisión de la CAC. Al mismo tiempo, las autoridades han instado a fabricantes de chips nacionales como Huawei y Cambricon, así como a Baidu y Alibaba, a comparar sus soluciones con los chips de Nvidia para el mercado chino. Esta medida indica un intento de aislar a los gigantes tecnológicos nacionales de los semiconductores estadounidenses y fortalecer a los fabricantes locales. Ni Alibaba, ni ByteDance, Nvidia ni la CAC han abordado el asunto.

Nvidia acusa las limitaciones de China

Tras la noticia, las acciones de Nvidia caen un 1,8% y las de AMD un 0,6% en las operaciones previas a la sesión. La nueva noticia sobre la prohibición de que las empresas tecnológicas chinas compren chips Nvidia socava la postura aparentemente más constructiva recientemente desarrollada entre Estados Unidos y China sobre el asunto de TikTok, que incluso ofrecía esperanzas de progreso en el ámbito de los acuerdos comerciales. En cambio, la decisión del regulador incrementa las tensiones entre Washington y Pekín y es un nuevo recordatorio de los riesgos geopolíticos para el sector tecnológico. Para los mercados, esto supone un aumento de la incertidumbre y la posible volatilidad, especialmente porque la señal llega justo antes de la importante reunión de la Reserva Federal de hoy.

El precio de las acciones de Nvidia en Europa cae un 1,8% en lo que va de sesión.