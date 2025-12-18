Leer más
05:37 · 18 de diciembre de 2025

El Riksbank mantiene los tipos sin cambios

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El Riksbank mantiene los tipos de interés sin cambios.
  • La recuperación económica de Suecia avanza.

El Riksbank mantiene su tipo de interés oficial sin cambios en el 1,75%, señalando que la recuperación económica de Suecia avanza y que la inflación se ha aproximado al objetivo del 2%. El crecimiento ha sido más fuerte de lo previsto y las primeras señales de mejora del mercado laboral respaldan la opinión de que la actividad se está estabilizando, si bien la recuperación total llevará tiempo. Dado que las perspectivas económicas y de inflación prácticamente no han experimentado cambios, el Consejo prevé que el tipo se mantendrá en su nivel actual durante un tiempo, si bien reconoce la existencia de importantes incertidumbres nacionales e internacionales —desde riesgos geopolíticos hasta el consumo interno y la política fiscal— que podrían requerir ajustes de política si las condiciones cambian.

Tipo de interés del Riksbank

Principal tipo de interés del Riksbank: 1,75% (Pronóstico: 1,75%. Anterior: 1,75%)

19 de diciembre de 2025, 12:50

Economía colombiana crece 2,95% en octubre: el ISE del Dane confirma senda alcista
19 de diciembre de 2025, 12:27

Confianza del consumidor en EE. UU. decepciona según la Universidad de Michigan
19 de diciembre de 2025, 10:30

⌚Boletín Diario de Mercados
19 de diciembre de 2025, 10:24

Dólar en Chile hoy 19 de Diciembre: apertura cerca de $910 y el mercado mira el rango 906-917

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo