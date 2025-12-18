El Riksbank mantiene los tipos sin cambios

- El Riksbank mantiene los tipos de interés sin cambios.
El Riksbank mantiene su tipo de interés oficial sin cambios en el 1,75%, señalando que la recuperación económica de Suecia avanza y que la inflación se ha aproximado al objetivo del 2%. El crecimiento ha sido más fuerte de lo previsto y las primeras señales de mejora del mercado laboral respaldan la opinión de que la actividad se está estabilizando, si bien la recuperación total llevará tiempo. Dado que las perspectivas económicas y de inflación prácticamente no han experimentado cambios, el Consejo prevé que el tipo se mantendrá en su nivel actual durante un tiempo, si bien reconoce la existencia de importantes incertidumbres nacionales e internacionales —desde riesgos geopolíticos hasta el consumo interno y la política fiscal— que podrían requerir ajustes de política si las condiciones cambian.
Tipo de interés del Riksbank
Principal tipo de interés del Riksbank: 1,75% (Pronóstico: 1,75%. Anterior: 1,75%)
