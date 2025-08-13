El Russell 2000 y AMD brillan en una jornada positiva para Wall Street 📈

El Russell 2000 lidera las subidas entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, con un avance del 0,9 % en la sesión. Los futuros del Russell 2000 (US2000) escalan hasta los 3.313 USD, un nivel no visto desde febrero de 2025, probando zonas clave de resistencia técnica asociadas a concentraciones previas de oferta y reacciones del precio.

La EMA50 (línea naranja) continúa actuando como un soporte técnico relevante, ofreciendo una referencia clave para los inversores. Fuente: xStation5

En el entorno macro, el expresidente Donald Trump evalúa a tres candidatos adicionales para ocupar el cargo de presidente de la Reserva Federal, mientras que Scott Bessent opina que los tipos de interés en EE. UU. deberían recortarse hasta en 175 puntos básicos.

El dólar estadounidense pierde fuerza frente a otras divisas, mientras que los futuros de metales preciosos registran alzas.

AMD: fuerte impulso y expectativas de mercado

Las acciones de AMD (AMD.US) avanzan casi un 6 %, alcanzando los 185 USD y equiparando los máximos locales de julio de 2024.

Hoy, los analistas de Citi mantuvieron su recomendación "neutral" sobre el valor. Fuente: xStation5

Hace seis meses, AMD presentaba una valoración relativamente atractiva. Actualmente, la acción se aproxima a máximos históricos, con inversores dispuestos a pagar una prima considerable: 100 veces los beneficios anuales y 37 veces las ganancias estimadas a 12 meses.

El optimismo proviene de la expectativa de que AMD capture una cuota significativa en el mercado de chips de inteligencia artificial, lo que podría mejorar de forma sustancial y sostenida su rentabilidad.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Noticias corporativas destacadas en Wall Street

Ganadoras de la jornada

Intapp Inc. (INTA.US) : Salta más de un 20 % tras publicar resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas y ofrecer previsiones optimistas para el futuro.

SimilarWeb (SMWB.US) : Sube más de un 20 % luego de reportar ingresos del segundo trimestre por encima de lo previsto y aumentar su proyección anual de beneficio operativo ajustado .

Webtoon (WBTN.US) : Se dispara más de un 30 % en el premarket tras anunciar un acuerdo con Disney (DIS.US) para incorporar alrededor de 100 series a su aplicación en inglés.

Capri Holdings (CPRI.US) : Gana un 7 % después de que JPMorgan elevara su recomendación de “neutral” a “overweight”, resaltando que menos descuentos y medidas para mitigar aranceles deberían impulsar sus beneficios.

Lumentum (LITE.US) : Avanza un 4 % luego de publicar resultados del cuarto trimestre mejores a lo esperado, lo que llevó a un analista a mejorar su recomendación .

Palo Alto Networks (PANW.US): Sube casi un 2 % después de que Deutsche Bank elevara su calificación de “mantener” a “comprar”.

Perdedoras del día

KinderCare (KLC.US) : Se desploma un 20 % tras reportar resultados del segundo trimestre decepcionantes, citando menor matriculación de lo esperado y recortando su previsión anual .

C3.ai Inc. (AI.US) : Retrocede luego de que Oppenheimer rebajara su recomendación de “outperform” a “market perform” tras unos resultados preliminares débiles .

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) : Cae después de que BofA Global Research redujera su calificación de “neutral” a “underperform”, advirtiendo sobre lento crecimiento y el complejo entorno de fusiones y adquisiciones .

HanesBrands (HBI.US): Pierde casi un 6 % después de que Gildan Activewear acordara adquirir la compañía en una operación valorada en 2.200 millones USD.

Movimientos corporativos mixtos

Gildan Activewear : Ligera subida tras anunciar la compra de HanesBrands .

AMD (AMD.US): Avanza casi un 6 % hasta 185 USD, igualando los máximos de julio de 2024. Aunque los analistas de Citi mantuvieron su recomendación “neutral”, el mercado anticipa un fuerte potencial en el segmento de chips de inteligencia artificial.

