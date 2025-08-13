Leer más

El Russell 2000 y AMD brillan en una jornada positiva para Wall Street 📈

12:46 13 de agosto de 2025

El Russell 2000 lidera las subidas entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, con un avance del 0,9 % en la sesión. Los futuros del Russell 2000 (US2000) escalan hasta los 3.313 USD, un nivel no visto desde febrero de 2025, probando zonas clave de resistencia técnica asociadas a concentraciones previas de oferta y reacciones del precio.

Grafico de precios del Russell 2000
 

La EMA50 (línea naranja) continúa actuando como un soporte técnico relevante, ofreciendo una referencia clave para los inversores. Fuente: xStation5

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

En el entorno macro, el expresidente Donald Trump evalúa a tres candidatos adicionales para ocupar el cargo de presidente de la Reserva Federal, mientras que Scott Bessent opina que los tipos de interés en EE. UU. deberían recortarse hasta en 175 puntos básicos.

El dólar estadounidense pierde fuerza frente a otras divisas, mientras que los futuros de metales preciosos registran alzas.

AMD: fuerte impulso y expectativas de mercado

Las acciones de AMD (AMD.US) avanzan casi un 6 %, alcanzando los 185 USD y equiparando los máximos locales de julio de 2024.

Grafico de precios de AMD
 

Hoy, los analistas de Citi mantuvieron su recomendación "neutral" sobre el valor. Fuente: xStation5

Hace seis meses, AMD presentaba una valoración relativamente atractiva. Actualmente, la acción se aproxima a máximos históricos, con inversores dispuestos a pagar una prima considerable: 100 veces los beneficios anuales y 37 veces las ganancias estimadas a 12 meses.

El optimismo proviene de la expectativa de que AMD capture una cuota significativa en el mercado de chips de inteligencia artificial, lo que podría mejorar de forma sustancial y sostenida su rentabilidad.

Resultados de AMD
 

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Dashboard financiero de AMD
 

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

 

Noticias corporativas destacadas en Wall Street

Ganadoras de la jornada 

Grafico de precios al alza

 

  • Intapp Inc. (INTA.US): Salta más de un 20 % tras publicar resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas y ofrecer previsiones optimistas para el futuro.

  • SimilarWeb (SMWB.US): Sube más de un 20 % luego de reportar ingresos del segundo trimestre por encima de lo previsto y aumentar su proyección anual de beneficio operativo ajustado.

  • Webtoon (WBTN.US): Se dispara más de un 30 % en el premarket tras anunciar un acuerdo con Disney (DIS.US) para incorporar alrededor de 100 series a su aplicación en inglés.

  • Capri Holdings (CPRI.US): Gana un 7 % después de que JPMorgan elevara su recomendación de “neutral” a “overweight”, resaltando que menos descuentos y medidas para mitigar aranceles deberían impulsar sus beneficios.

  • Lumentum (LITE.US): Avanza un 4 % luego de publicar resultados del cuarto trimestre mejores a lo esperado, lo que llevó a un analista a mejorar su recomendación.

  • Palo Alto Networks (PANW.US): Sube casi un 2 % después de que Deutsche Bank elevara su calificación de “mantener” a “comprar”.

Perdedoras del día 

Grafico de precios a la baja

 

  • KinderCare (KLC.US): Se desploma un 20 % tras reportar resultados del segundo trimestre decepcionantes, citando menor matriculación de lo esperado y recortando su previsión anual.

  • C3.ai Inc. (AI.US): Retrocede luego de que Oppenheimer rebajara su recomendación de “outperform” a “market perform” tras unos resultados preliminares débiles.

  • Cadre Holdings Inc. (CDRE.US): Cae después de que BofA Global Research redujera su calificación de “neutral” a “underperform”, advirtiendo sobre lento crecimiento y el complejo entorno de fusiones y adquisiciones.

  • HanesBrands (HBI.US): Pierde casi un 6 % después de que Gildan Activewear acordara adquirir la compañía en una operación valorada en 2.200 millones USD.

Movimientos corporativos mixtos 

  • Gildan Activewear: Ligera subida tras anunciar la compra de HanesBrands.

  • AMD (AMD.US): Avanza casi un 6 % hasta 185 USD, igualando los máximos de julio de 2024. Aunque los analistas de Citi mantuvieron su recomendación “neutral”, el mercado anticipa un fuerte potencial en el segmento de chips de inteligencia artificial.

 

______

 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

14.08.2025
22:07

Las acciones de Intel repuntan 7% tras acercamiento con Trump y rumores de inyección de capital estatal

Las acciones de Intel Corp. suben alrededor de 7 % este jueves, impulsadas por versiones que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos podría...

 21:45

Inflación IPP en EE. UU. sorprende al alza y respalda al dólar estadounidense 📈

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de que la inflación de precios al productor (IPP) superara ampliamente las expectativas,...

 18:02

Dólar en Colombia sube a $4.067 con impulso al PIB por turismo, remesas y agro

Colombia: PIB, dólar y mercados bajo la lupa en la segunda mitad de 2025 La economía colombiana llega a la segunda parte del año...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo