11:52 · 8 de octubre de 2025

¡ÚLTIMA HORA: Las reservas de petróleo aumentan más de lo esperado! 🔥

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Aumento mayor al esperado en las reservas de crudo
  • Fuerte demanda de combustibles refinados
  • Impacto mixto para el mercado energético

Inventarios de crudo EIA (variación semanal):

  • Cambio en las reservas de crudo según el DOE: +3,72 millones de barriles (esperado: +2,3 millones; anterior: +1,79 millones).

  • Cambio en las reservas de gasolina: -1,6 millones de barriles (esperado: -1,4 millones; anterior: +4,12 millones).

  • Cambio en las reservas de destilados: -2,02 millones de barriles (esperado: -0,7 millones; anterior: +0,56 millones).

El informe semanal de la EIA revela un aumento mayor al previsto en las existencias de crudo estadounidense, lo que podría ejercer presión bajista sobre los precios del petróleo a corto plazo. Sin embargo, las caídas en las reservas de gasolina y destilados sugieren una fuerte demanda interna, que podría compensar parcialmente el impacto del incremento en el crudo almacenado.

Los inversores estarán atentos a la evolución de los precios del WTI y el Brent, así como a los próximos datos de producción y exportaciones, para evaluar el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado energético global.

