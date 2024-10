🎉El S&P 500 alcanza un récord

Un recorte de tasas m谩s agresivo de lo esperado por parte de la Reserva Federal y unos datos econ贸micos s贸lidos han impulsado a Wall Street a nuevos m谩ximos La primera hora de la sesi贸n de contado en Wall Street ha sido muy positiva. El S&P 500 ha subido a nuevos m谩ximos hist贸ricos, mientras que el Nasdaq 100 se sit煤a ahora cerca de la marca de los 20.000 puntos. Al considerar los contratos de futuros, es importante recordar el vuelco de ayer, pero incluso sin este factor, el US500 estar铆a en niveles r茅cord y el US100 en su nivel m谩s alto desde la segunda mitad de agosto, sin duda intentando superar la resistencia asociada a estos m谩ximos. La raz贸n del aumento es clara: la Fed ha recortado las tasas de inter茅s en 50 puntos b谩sicos, m谩s de lo previsto, y casi ha declarado la victoria sobre la inflaci贸n. El banco central indica que la econom铆a est谩 en muy buena forma y que la fuerte ca铆da de la inflaci贸n garantiza nuevos recortes de tasas significativos. Esto es precisamente lo que necesita la econom铆a enfriada: tasas de inter茅s m谩s bajas. Tambi茅n vale la pena se帽alar que con tasas de inter茅s m谩s bajas, las valoraciones de algunas empresas, especialmente las empresas tecnol贸gicas que han experimentado correcciones sustanciales en las 煤ltimas semanas, pueden parecer atractivas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Hoy tambi茅n recibimos datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo. La cifra lleg贸 a 219.000, significativamente por debajo de la lectura anterior de 230.000. Tambi茅n vale la pena mencionar que hist贸ricamente, una se帽al de recesi贸n ha aparecido cuando las solicitudes han superado las 300.000. Por lo tanto, todav铆a estamos muy lejos de este punto. US500 El roll-over fue de aproximadamente 50 puntos. Incluso sin el roll-over, el US500 estar铆a en nuevos m谩ximos hist贸ricos. Ayer vimos una toma de ganancias despu茅s de la conferencia de la Fed, pero hoy estamos viendo una continuaci贸n del fuerte repunte que comenz贸 el 9 de septiembre. La zona de soporte clave se mantiene alrededor de los 5.670-5.700 puntos. Los niveles de resistencia incluyen 5.805 en el retroceso de Fibonacci de 113,0 y 5.900 en el retroceso de Fibonacci de 127,2. En este nivel, tambi茅n encontraremos el rango de la onda ascendente anterior. 聽 US100 El vuelco del Nasdaq 100 fue de aproximadamente 250 puntos. Sin este factor, el contrato habr铆a probado los m谩ximos del 22 de agosto. Actualmente estamos observando una ruptura por encima de los 20.000 puntos. Las ganancias, excluyendo el vuelco, rondan el 2,5%. La zona de soporte clave se extiende desde el 61,8% hasta el 78,6% del retroceso de Fibonacci de la 煤ltima onda descendente. Los niveles de resistencia incluyen 2.500 en el retroceso de Fibonacci de 127,2 y los m谩ximos hist贸ricos recientes en 20.900 puntos.

