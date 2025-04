El S&P 500 cae mientras la UE espera que se mantengan los aranceles de EE.UU. en medio de escasos avances en las negociaciones comerciales

La Unión Europea espera que los aranceles impuestos por Estados Unidos permanezcan vigentes, dado que las conversaciones comerciales han mostrado pocos avances, según un informe de Bloomberg. Funcionarios de la UE y de la administración del presidente Donald Trump han logrado escasos progresos para resolver las disputas comerciales, y desde el lado estadounidense han señalado que la mayoría de los aranceles sobre las exportaciones europeas seguirán en pie. El jefe de comercio de la UE, Maroš Šefčovič, se retiró de la reunión sin claridad respecto a la posición estadounidense, y habría tenido dificultades para determinar los objetivos de la parte norteamericana, según personas familiarizadas con las conversaciones. Šefčovič se reunió durante aproximadamente dos horas con el secretario de Comercio de EE.UU., Lutnick, y con el representante de Comercio Exterior, Greer, en Washington el lunes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras conocerse la noticia, el índice US500 retrocedió brevemente (aunque actualmente sube un 0,3%), mientras que el EURUSD se fortaleció levemente (actualmente cayendo un 0,4%).

