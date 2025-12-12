Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico

-
La sesión del viernes resultó negativa para los activos de riesgo y el sector tecnológico. Los decepcionantes resultados de Oracle y Broadcom afectaron la confianza de los inversionistas. Los contratos del Nasdaq 100 registraron una caída cercana al 2%, mientras que el S&P 500 y el Russell 2000 retrocedieron alrededor de 1%. El Dow Jones mostró un mejor desempeño relativo, con una caída inferior al 0,5%.
Broadcom publicó resultados que superaron las expectativas en ingresos y beneficios, pero decepcionó con sus proyecciones de ventas en el segmento de Inteligencia Artificial, lo que provocó un fuerte ajuste negativo en la valorización de la compañía.
Oracle también opera a la baja tras conocerse retrasos en la construcción de centros de datos de OpenAI, sumado al impacto de resultados considerados débiles.
Donald Trump firmó una ley que prohíbe regulaciones estatales sobre Inteligencia Artificial.
La administración presidencial evalúa además una reducción de regulaciones e impuestos en las industrias del cannabis y el juego.
El miembro de la Fed Austan Goolsbee señaló en su discurso que adopta un tono más dovish de cara a su voto de diciembre. Afirmó que “ve más recortes de tasas que el resto del comité” y que su voto no fue hawkish.
Resultados débiles en empresas estadounidenses y malos datos macroeconómicos desde Reino Unido presionan a los índices europeos. El CAC 40 cae 0,2%, el DAX retrocede 0,3% y el FTSE 100 pierde 0,5%. La excepción es el WIG20, que avanza cerca de 0,5%.
Los datos económicos en Europa Occidental muestran señales mixtas: la inflación sube en España, mientras desciende en Francia y Alemania. El PIB británico vuelve a contraerse en términos mensuales.
Los incidentes con petroleros se vuelven más frecuentes. Tras el incendio de un buque en Rumania semanas atrás y una serie de ataques en el Mar Negro, aumentan las tensiones luego de que EE. UU. incautara un petrolero frente a Venezuela y Rusia atacara un buque turco frente a Ucrania.
Se observa una corrección en los metales industriales: cobre y zinc registran caídas superiores al 2%, el aluminio retrocede cerca de 1%, mientras el níquel muestra leves alzas.
El mercado de metales preciosos presenta un tono mixto: el platino sube más de 2%, el oro se mantiene estable, y la plata cae cerca de 3%.
En el mercado cambiario, la libra esterlina opera a la baja. Los débiles datos económicos aumentan la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para recortar tasas pese a la inflación. El yen japonés también se debilita, aunque la mayor caída corresponde al forinto, que retrocede más de 0,5% frente al euro y al dólar.
El sentimiento negativo en tecnología impacta al mercado cripto. La mayoría de los tokens registra caídas. Bitcoin pierde cerca de 2%, manteniéndose en torno a los 90.000 dólares, mientras Ethereum cae más de 4%, frenándose cerca de los 3.090 dólares.
