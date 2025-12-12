Leer más
16:00 · 12 de diciembre de 2025

Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico

  • La sesión del viernes resultó negativa para los activos de riesgo y el sector tecnológico. Los decepcionantes resultados de Oracle y Broadcom afectaron la confianza de los inversionistas. Los contratos del Nasdaq 100 registraron una caída cercana al 2%, mientras que el S&P 500 y el Russell 2000 retrocedieron alrededor de 1%. El Dow Jones mostró un mejor desempeño relativo, con una caída inferior al 0,5%.

  • Broadcom publicó resultados que superaron las expectativas en ingresos y beneficios, pero decepcionó con sus proyecciones de ventas en el segmento de Inteligencia Artificial, lo que provocó un fuerte ajuste negativo en la valorización de la compañía.

  • Oracle también opera a la baja tras conocerse retrasos en la construcción de centros de datos de OpenAI, sumado al impacto de resultados considerados débiles.

  • Donald Trump firmó una ley que prohíbe regulaciones estatales sobre Inteligencia Artificial.

  • La administración presidencial evalúa además una reducción de regulaciones e impuestos en las industrias del cannabis y el juego.

  • El miembro de la Fed Austan Goolsbee señaló en su discurso que adopta un tono más dovish de cara a su voto de diciembre. Afirmó que “ve más recortes de tasas que el resto del comité” y que su voto no fue hawkish.

  • Resultados débiles en empresas estadounidenses y malos datos macroeconómicos desde Reino Unido presionan a los índices europeos. El CAC 40 cae 0,2%, el DAX retrocede 0,3% y el FTSE 100 pierde 0,5%. La excepción es el WIG20, que avanza cerca de 0,5%.

  • Los datos económicos en Europa Occidental muestran señales mixtas: la inflación sube en España, mientras desciende en Francia y Alemania. El PIB británico vuelve a contraerse en términos mensuales.

  • Los incidentes con petroleros se vuelven más frecuentes. Tras el incendio de un buque en Rumania semanas atrás y una serie de ataques en el Mar Negro, aumentan las tensiones luego de que EE. UU. incautara un petrolero frente a Venezuela y Rusia atacara un buque turco frente a Ucrania.

  • Se observa una corrección en los metales industriales: cobre y zinc registran caídas superiores al 2%, el aluminio retrocede cerca de 1%, mientras el níquel muestra leves alzas.

  • El mercado de metales preciosos presenta un tono mixto: el platino sube más de 2%, el oro se mantiene estable, y la plata cae cerca de 3%.

  • En el mercado cambiario, la libra esterlina opera a la baja. Los débiles datos económicos aumentan la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para recortar tasas pese a la inflación. El yen japonés también se debilita, aunque la mayor caída corresponde al forinto, que retrocede más de 0,5% frente al euro y al dólar.

  • El sentimiento negativo en tecnología impacta al mercado cripto. La mayoría de los tokens registra caídas. Bitcoin pierde cerca de 2%, manteniéndose en torno a los 90.000 dólares, mientras Ethereum cae más de 4%, frenándose cerca de los 3.090 dólares.



16 de diciembre de 2025, 12:42

Multas de la UE a Big Tech: poder, regulación y rivalidad con EE. UU.
15 de diciembre de 2025, 12:43

Wall Street abre con optimismo moderado y foco en Nvidia
15 de diciembre de 2025, 10:21

José Antonio Kast logra victoria contundente y los activos chilenos responden con optimismo
14 de diciembre de 2025, 23:45

🔴 Elecciones en Chile: Análisis de resultados




