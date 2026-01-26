El S&P 500 digiere el riesgo y pone a prueba la continuidad del rebote

La renta variable estadounidense arranca la semana con un tono más constructivo, aunque lejos de la complacencia. El S&P 500 avanza de forma moderada mientras el mercado se prepara para una combinación exigente de catalizadores: resultados de las grandes tecnológicas, decisión de la Reserva Federal y un telón de fondo geopolítico que sigue generando titulares, aunque con menor capacidad de desestabilización inmediata.

El rebote llega después de una semana en la que los índices intentaron estabilizarse tras el episodio de tensión asociado a Groenlandia. La moderación del discurso político permitió frenar la venta forzada, pero no ha eliminado la sensación de fragilidad. El contexto es revelador: mientras el S&P 500 sube en torno a un 0,4 %, el oro y la plata marcan máximos históricos por encima de los 5.000 dólares y 99 dólares respectivamente. Esta divergencia sugiere que el dinero vuelve a asumir riesgo en bolsa, pero sin abandonar las coberturas.

Desde el punto de vista técnico, el foco está muy claro. La zona de 6.968,3 se ha convertido en el nivel que separa un rebote táctico de un escenario de continuidad alcista. Mientras el índice consiga consolidar por encima de ese nivel, el movimiento gana credibilidad. No se trata de una ruptura explosiva, sino de un mercado que aguanta, absorbe noticias y no genera nuevas ventas agresivas.

El contexto de resultados añade complejidad. Esta semana reportan varias de las grandes compañías tecnológicas, y el mercado llega con expectativas elevadas. Cerca del 80 % de las empresas del S&P 500 que ya han presentado resultados han superado previsiones, un dato sólido que eleva el listón. En un índice tan concentrado en mega capitalizaciones, cualquier decepción en guidance puede tener un impacto desproporcionado. Aun así, el comportamiento reciente sugiere que el mercado está dispuesto a dar el beneficio de la duda mientras los precios se mantengan en zonas de control.

Aquí encaja un debate clave: la concentración del mercado. Aunque el peso de unos pocos nombres es históricamente elevado, la evidencia reciente cuestiona que esto sea, por sí solo, un factor de riesgo operativo. Estudios como The Fallacy of Concentration muestran que los periodos de alta concentración no anticipan de forma fiable peores retornos ni mayor volatilidad. En la práctica, el mercado tiende a concentrarse cuando algunas compañías crecen más rápido, no necesariamente antes de caer.

En paralelo, la Reserva Federal entra en escena. El consenso espera tipos sin cambios, pero el foco estará en el lenguaje y en cualquier señal sobre la independencia del banco central. En un entorno de dólar débil y metales preciosos como refugio estructural, cualquier matiz que refuerce la credibilidad de la Fed puede ayudar a sostener el apetito por riesgo en renta variable.

Así, mientras el índice consolide por encima de 6.968,3 y no pierda tracción con volumen vendedor, el escenario favorece la continuidad de posiciones largas. Si ese nivel se mantiene, el mercado estará enviando un mensaje claro: que, pese al ruido, sigue dispuesto a mirar hacia arriba. Aquí, como siempre, no manda el relato, sino la capacidad del precio para sostenerse.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

