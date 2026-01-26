Grandes tecnológicas, Reserva Federal y política en acción. Se avecina una semana de pruebas para los mercados

La próxima semana en los mercados financieros promete ser extremadamente intensa. Inversionistas de todo el mundo se preparan para una serie de eventos que podrían definir la dirección de las bolsas en los próximos meses. En el centro de la atención estarán los gigantes tecnológicos del grupo de las “Siete Magníficas”, cuyos resultados trimestrales podrían determinar el futuro del rally tecnológico impulsado por el auge de la inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Reserva Federal. Jerome Powell y su equipo anunciarán su decisión de tasas de interés, seguida de una conferencia de prensa el jueves por la noche, que podría marcar el tono de toda la semana. Si bien el mercado espera que las tasas se mantengan sin cambios, cualquier comentario de Powell sobre inflación o eventuales recortes futuros podría generar movimientos relevantes en los rendimientos de los bonos, el dólar y los mercados accionarios.
A este escenario se suma un factor político. El presidente Donald Trump podría anunciar esta semana a su candidato preferido para suceder a Powell, lo que añadiría una nueva capa de tensión. Nombres como Rick Rieder y Kevin Warsh figuran, según reportes, entre los posibles postulantes. Cualquier señal en esta dirección podría incrementar la incertidumbre, reavivando el debate sobre la independencia de la Reserva Federal y el rumbo futuro de la política monetaria.
En conjunto, la semana reúne dos fuerzas clave: los resultados de las mayores empresas tecnológicas y decisiones con alto impacto en la política monetaria. Sorpresas positivas por parte de las tecnológicas, combinadas con un mensaje hawkish de la Fed, podrían reforzar el optimismo del mercado. Por el contrario, resultados decepcionantes o mayor incertidumbre política podrían detonar episodios de alta volatilidad. Para los inversionistas, los próximos días serán una verdadera prueba de nervios, y los acontecimientos en desarrollo podrían marcar el tono del inicio del año en los mercados globales.
Fuente: xStation5
Los futuros del S&P 500 avanzan durante la sesión de hoy, impulsados principalmente por el optimismo previo a la publicación de resultados trimestrales de las “Siete Magníficas”. Desde el punto de vista técnico, las medias móviles exponenciales están configurando un patrón alcista clásico, lo que refuerza el sentimiento positivo del mercado.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
-
CoreWeave (CRWV.US) anunció que Nvidia invertirá 2.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. Con el respaldo de Nvidia, la compañía planea construir más de 5 GW de capacidad de cómputo en sus centros de datos hacia 2030.
-
USA Rare Earth (USAR.US) confirmó que el gobierno de Estados Unidos tomará una participación accionaria en la empresa, aportando aproximadamente 1.600 millones de dólares en el marco del programa de apoyo a metales de tierras raras críticas. A cambio, el Estado recibirá acciones y opciones, adquiriendo una posición relevante en la compañía. Tras el anuncio, las acciones registraron una fuerte alza.
-
Las acciones de Revolution Medicines (RVMD.US) registraron una caída cercana al 20%, luego de informarse que Merck ya no mantiene conversaciones para una posible adquisición de la empresa.
-
AppLovin (APP.US) anotó un alza de alrededor del 5% después de recibir una recomendación de “Comprar”, reflejando el optimismo de los inversionistas sobre sus perspectivas en el segmento de aplicaciones móviles y publicidad digital.
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (29.01.2026)
Dólar hoy en Chile: el peso gana terreno ante un cobre récord y la caída de la desocupación al 8,0% al cierre de año
Las acciones de Tesla se disparan: resultados, robotaxis y un giro estratégico que enciende a los inversores
Caterpillar sube tras resultados del 4T 📈 ¿La IA impulsa a los industriales?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "