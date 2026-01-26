Grandes tecnológicas, Reserva Federal y política en acción. Se avecina una semana de pruebas para los mercados

La próxima semana en los mercados financieros promete ser extremadamente intensa. Inversionistas de todo el mundo se preparan para una serie de eventos que podrían definir la dirección de las bolsas en los próximos meses. En el centro de la atención estarán los gigantes tecnológicos del grupo de las “Siete Magníficas”, cuyos resultados trimestrales podrían determinar el futuro del rally tecnológico impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Reserva Federal. Jerome Powell y su equipo anunciarán su decisión de tasas de interés, seguida de una conferencia de prensa el jueves por la noche, que podría marcar el tono de toda la semana. Si bien el mercado espera que las tasas se mantengan sin cambios, cualquier comentario de Powell sobre inflación o eventuales recortes futuros podría generar movimientos relevantes en los rendimientos de los bonos, el dólar y los mercados accionarios.

A este escenario se suma un factor político. El presidente Donald Trump podría anunciar esta semana a su candidato preferido para suceder a Powell, lo que añadiría una nueva capa de tensión. Nombres como Rick Rieder y Kevin Warsh figuran, según reportes, entre los posibles postulantes. Cualquier señal en esta dirección podría incrementar la incertidumbre, reavivando el debate sobre la independencia de la Reserva Federal y el rumbo futuro de la política monetaria.

En conjunto, la semana reúne dos fuerzas clave: los resultados de las mayores empresas tecnológicas y decisiones con alto impacto en la política monetaria. Sorpresas positivas por parte de las tecnológicas, combinadas con un mensaje hawkish de la Fed, podrían reforzar el optimismo del mercado. Por el contrario, resultados decepcionantes o mayor incertidumbre política podrían detonar episodios de alta volatilidad. Para los inversionistas, los próximos días serán una verdadera prueba de nervios, y los acontecimientos en desarrollo podrían marcar el tono del inicio del año en los mercados globales.

Fuente: xStation5

Los futuros del S&P 500 avanzan durante la sesión de hoy, impulsados principalmente por el optimismo previo a la publicación de resultados trimestrales de las “Siete Magníficas”. Desde el punto de vista técnico, las medias móviles exponenciales están configurando un patrón alcista clásico, lo que refuerza el sentimiento positivo del mercado.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas