El S&P 500 recupera la media de 200 sesiones: ¿inicio de algo más grande o solo un rebote técnico?

“Nothing good happens below the 200-day moving average”. Esta frase, atribuida a Paul Tudor Jones, no es solo una sentencia lapidaria del trading moderno; es un mantra que muchos operadores siguen como brújula en medio del ruido del mercado. Por eso, cuando el S&P 500 logra recuperar esta referencia técnica tras 32 sesiones por debajo, no es solo una noticia estadística. Es un evento de mercado.

El índice, tras caer casi un 20 % desde los máximos de febrero por culpa del shock arancelario de Trump el 2 de abril, rebotó más del 3 % este lunes y extendió su avance el martes. ¿La chispa? Un anuncio conjunto entre EE. UU. y China para recortar aranceles por 90 días. ¿La consecuencia? El S&P 500 cruzó al alza su media de 200 sesiones, que actualmente tiene pendiente positiva.

Desde el punto de vista técnico, esto es clave. Cuando el cruce ocurre y la media de 200 está ascendiendo, la rentabilidad media a 12 meses es del 6,6 %. Pero si esa media tuviera pendiente negativa, el retorno se eleva al 14 %, debido a que implica un rebote desde un entorno más deprimido, donde los precios ya han “purgado” los excesos.

Además, cuanto más tiempo ha estado el índice por debajo de esa media, mejor es el retorno posterior. En este caso, 32 sesiones por debajo actúan como combustible para un posible nuevo impulso. Históricamente, cuando el S&P 500 rompe al alza la media de 200 días tras un periodo prolongado de debilidad, el 70 % de las veces se obtienen retornos positivos en los 12 meses siguientes, con un rendimiento promedio del 8,6 %, según datos desde 1950.

Pero hay matices. Esta recuperación se da en un entorno de enorme incertidumbre: política monetaria aún contractiva, tensiones comerciales aún abiertas, inflación que no da señales claras de relajación. Además, los sectores que lideran el rebote son, una vez más, los de crecimiento y tecnología —los mismos que lideraron la caída—, lo que puede indicar una rotación incompleta.

¿Y qué significa esto para los traders? Técnicamente, mientras el S&P 500 se mantenga por encima de la media de 200 y esta siga ascendiendo, la estructura de fondo cambia a alcista. Eso no implica que no haya retrocesos, pero sí sugiere que cualquier corrección podría ser una oportunidad para entrar, no para salir. El nivel clave ahora está en los 4.920 puntos, zona donde confluyen la media de 200 y la resistencia previa del 15 de marzo.

Por otro lado, si esta recuperación se consolida con volumen y amplitud —es decir, participación de sectores cíclicos, bancos y small caps— el sesgo cambiará de técnico a estructural.

El cruce del S&P 500 por encima de su media de 200 sesiones no es garantía de un rally prolongado, pero sí un cambio de fase técnica. Los datos históricos están de su lado, aunque el contexto macro aún exige cautela. Para los traders, este tipo de rupturas no se ignoran. Se observan, se testean… y se operan.

_______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.