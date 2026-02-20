El S&P 500 intenta estabilizarse tras las recientes caídas, lo que convierte este momento en una buena oportunidad para hacer balance de la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025. Las empresas estadounidenses vuelven a acelerar, no solo en beneficios, sino también en crecimiento de ingresos. Desde una perspectiva fundamental, el impulso de ingresos es tan importante como el de beneficios, porque refleja directamente la demanda subyacente, no solo efectos de costes o márgenes.

La media de crecimiento de ingresos del S&P 500 para el cuatro trimestre de 2025 se sitúa actualmente en 9% interanual, la más fuerte en tres años. Si se mantiene hasta el final de la temporada, sería el mayor crecimiento de ingresos del índice desde el tercer trimestre de 2022 (11,0%). Lo importante es que las expectativas de ingresos se han revisado al alza durante toda la temporada.

9% interanual: crecimiento combinado actual de ingresos del S&P 500 para cuarto trimestre

7,8%: estimación al 31 de diciembre de 2025

6,5%: estimación al 30 de septiembre de 2025

10 de 11 sectores muestran crecimiento interanual de ingresos

Tres sectores registran crecimiento de ingresos de doble dígito: Tecnología, Comunicación y Salud

¿Qué sectores están impulsando el crecimiento del S&P 500?

Los mayores aportes en el crecimiento del S&P 500 provienen de varios sectores clave:

Tecnología de la Información

Crecimiento de ingresos: 20,6% (antes 17,9%)

Sorpresas positivas clave:

Apple: 143,76 bn USD vs 138,39 bn USD esperados

Super Micro Computer: 12,68 bn vs 10,42 bn

Microsoft: 81,27 bn vs 80,31 bn

Salud

Crecimiento de ingresos: 10,3% (antes 9,0%)

Sorpresas positivas:

Cigna: 72,50 bn vs 70,31 bn

CVS Health: 105,69 bn vs 103,70 bn

Eli Lilly: 19,29 bn vs 17,94 bn

Centene: 49,73 bn vs 48,39 bn

Servicios de Comunicación

Crecimiento de ingresos: 12,2% (antes 10,2%)

Informes clave:

Alphabet: 113,83 bn vs 111,32 bn

Meta: 59,89 bn vs 58,46 bn

Industriales

Crecimiento de ingresos: 7,8% (antes 5,8%)

Sorpresas positivas:

Boeing: 23,95 bn vs 22,60 bn

RTX: 24,24 bn vs 22,69 bn

Caterpillar: 19,13 bn vs 17,85 bn

Otras sorpresas destacadas

Apollo Global Management: 9,86 bn vs 4,77 bn

Phillips 66: 36,33 bn vs 33,86 bn

Amazon: 213,39 bn vs 211,44 bn

Ford: 45,90 bn vs 43,60 bn

¿Qué viene ahora? Previsiones más frías

Los analistas esperan que el crecimiento de ingresos del S&P 500 se modere a lo largo de 2026:

Primer trimestre 2026: 8,7% interanual

Segundo trimestre 2026: 7,9%

Tercer trimestre 2026: 7,3%

Cuarto trimestre 2026: 7,4%

Cotización del S&P 500

Los datos de FactSet sobre la temporada de resultados son sólidos, pero esto no se ha traducido en una aceleración de los futuros del S&P 500. Esa divergencia es algo preocupante, ya que podría sugerir que las valoraciones han corrido por delante de los beneficios y que las acciones están “priced for perfection”, dejando menos margen para subidas adicionales.

Por otro lado, tanto el impulso de beneficios como el de ingresos siguen proporcionando un soporte tangible para los niveles relativamente elevados de valoración del mercado estadounidense.