El sector tecnológico toma un respiro

A pesar de las señales geopolíticas negativas, la sesión del martes está entregando un alivio a los inversionistas del mercado bursátil estadounidense. Tras retroceder hasta 7% desde los máximos alcanzados en las últimas semanas, el mercado vuelve a ganar confianza en la posibilidad de nuevas alzas y recupera parte de las pérdidas recientes.

Los principales avances en Estados Unidos están liderados por las compañías tecnológicas, especialmente aquellas vinculadas al sector de los semiconductores , las memorias DRAM y el segmento "neo-cloud" .

están liderados por las compañías tecnológicas, especialmente aquellas vinculadas al sector de los , las memorias y el segmento . Por el contrario, las empresas del sector Software como Servicio (SaaS) registran mayoritariamente caídas, como consecuencia de una interpretación muy selectiva por parte del mercado de un informe publicado por Morgan Stanley sobre la situación y las perspectivas del sector.

Análisis técnico: US100 (D1)

En el gráfico, el precio continúa moviéndose dentro de un rango de consolidación comprendido entre los 30.900 y 28.450 puntos. A pesar de defender el soporte ubicado en el límite inferior del canal de consolidación, la tendencia de corto plazo sigue siendo claramente bajista. Un nivel clave para los vendedores será la ruptura de la línea de tendencia bajista situada en torno a los 29.750 puntos. Fuente: xStation5