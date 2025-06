🟢 El Senado aprueba por mayoría la Ley GENIUS sobre stablecoins📣

El Senado de los EE. UU. aprob贸 ayer la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) con una votaci贸n de 68 a 30, aprobando oficialmente el primer marco jur铆dico nacional para las stablecoins vinculadas al d贸lar estadounidense. Qu茅 incluye la ley La ley exige el respaldo total de las stablecoins con efectivo o bonos del Tesoro (T-bills) en una proporci贸n 1:1, certificaciones mensuales y controles contra el lavado de dinero (AML), todo bajo la supervisi贸n del Departamento del Tesoro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declar贸 que las nuevas regulaciones podr铆an permitir que el mercado de stablecoins alcance los 2 billones de d贸lares en unos pocos a帽os, en comparaci贸n con los aproximadamente 250.000 millones actuales. El a帽o pasado, las stablecoins gestionaron 28 billones de d贸lares en transacciones en cadena, m谩s que Visa y Mastercard combinadas. Es probable que el respaldo general provenga de bancos estadounidenses y grandes minoristas. Bank of America ha indicado que "considerar谩" emitir su propio token una vez que la ley entre en vigor, mientras que Walmart y Amazon est谩n analizando la creaci贸n de stablecoins con marca propia para reducir los costos de transacci贸n. Apoyo al d贸lar y a los bonos del Tesoro Debido a que la ley exige un respaldo 1:1 con USD o bonos del Tesoro, los cambios ejercer谩n presi贸n sobre los sistemas tradicionales de pagos, a la vez que canalizar谩n nueva demanda hacia bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo que respaldar谩n los tokens. Esto representa un cambio fundamental respecto al enfoque actual de los bancos tradicionales, que s贸lo est谩n obligados a mantener reservas fraccionarias del efectivo depositado por los clientes. 驴Se beneficiar谩 Ethereum de la adopci贸n? Dado que aproximadamente la mitad de todas las stablecoins actualmente operan en la red Ethereum, la plataforma podr铆a experimentar un aumento pronunciado en la actividad de transferencias, lo que a su vez impulsar铆a la demanda y acelerar铆a la quema de tokens de Ethereum. Pr贸ximos pasos legislativos Con el Senado habiendo concluido su trabajo sobre el proyecto de ley (a fecha del 17 de junio), su destino ahora depende del calendario de la C谩mara de Representantes. Si la C谩mara adopta la versi贸n del Senado, el proyecto podr铆a llegar a la Casa Blanca entre el 29 y el 31 de julio de 2025 鈥攍os 煤ltimos d铆as legislativos antes del receso de verano鈥, lo que dar铆a al Tesoro 120 d铆as para comenzar a aplicar las normas hacia finales de noviembre. Sin embargo, si la C谩mara insiste en su propia versi贸n (o agrupa el proyecto en un paquete legislativo m谩s amplio), se requerir谩 un comit茅 de conferencia, lo que aplazar铆a la aprobaci贸n final hasta principios o mediados de septiembre de 2025, tras la reanudaci贸n del Congreso. Aun en ese caso, la firma del Presidente seguir铆a estando prevista a m谩s tardar para el 19 de septiembre, dentro del plazo de implementaci贸n de 18 meses establecido por la ley.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "