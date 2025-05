El sentimiento alcista continúa

Los mercados europeos muestran un rendimiento mixto con una tendencia positiva. El índice de volatilidad VSTOXX bajó un 2,55% hasta 21,03, mientras que el Ibex 35 español subió un 0,99% hasta los 13.402. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comportamiento de las bolsas europeas Varios mercados registran subidas. El AEX neerlandés sube un 1,15% hasta los 886,50, y el FTSE 100 británico un 1,06% hasta los 8.556,5. El CAC 40 de Francia sube un 1,00% hasta 7.632,9 puntos, y el FTSE MIB de Italia escala un 0,94% hasta 37.506 puntos. Por su parte, el DAX de Alemania avanza un 0,91% hasta 22.930,3 puntos. El único índice europeo que baja fue el VSTOXX, que cae un 2,55% hasta 21,03 puntos, lo que indica una menor volatilidad esperada en el mercado. Movimientos del Dax por sector. Fuente: Bloomberg Financial LP Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general. Fuente: xStation El índice DAX mantiene su impulso alcista, cotizando por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días. Los alcistas intentarán mantenerse por encima del 23,6%, mientras que los bajistas intentarán impulsar el precio por debajo de este nivel, con el objetivo puesto en la media móvil simple (SMA) de 50 días. El RSI continúa mostrando divergencia alcista con mínimos más altos, mientras que el MACD se está ampliando tras un cruce alcista. Fuente: xStation Otras noticias corporativas RWE AG (RWE.DE) recibió una evaluación positiva de Redburn, que inició la cobertura con una recomendación de "Compra" y un precio objetivo de 42 €, lo que implica un potencial alcista del 26 % con respecto al último precio de cierre. Esto se produce tras la suspensión total de las actividades de la compañía en el sector offshore estadounidense, según el discurso de su director ejecutivo, Markus Krebber. A pesar de la pausa en el desarrollo de este sector en EE. UU., Krebber señaló que el negocio de RWE en energía eólica terrestre, solar y almacenamiento de baterías se ha desarrollado de forma muy dinámica en el mercado estadounidense. En la banca, el Deutsche Bank (DBK.DE) vio cómo Citi elevaba su precio objetivo de 20,80 € a 22,30 €, manteniendo la calificación "Neutral" para las acciones. Sin embargo, BNP Paribas ha superado al banco como principal suscriptor de bonos europeos, ya que el valor de las operaciones ha caído un 3,4 % en lo que va de año en comparación con el mismo período del año anterior. Según datos de Bloomberg League Tables, los emisores vendieron 1,06 billones de euros en bonos hasta abril, frente a los 1,1 billones de euros del año anterior. BNP Paribas ascendió un puesto respecto al mes anterior, con un aumento de su cuota de mercado de 0,53 puntos porcentuales, hasta el 6,44% del total. Palladium Global Investments SA fue el mayor emisor de abril, con 27.700 millones de euros en bonos. Las acciones de BASF SE (BAS.DE) cayeron hasta un 2,6% después de que la empresa química alemana declarara que la incertidumbre causada por las tácticas comerciales de EE. UU. le impide realizar predicciones fiables para su negocio este año. A pesar de esta cautelosa perspectiva, la compañía registró un EBITDA ajustado para el primer trimestre de 2.630 millones de euros, un 3,2% menos interanual, pero ligeramente por encima de la estimación de 2.610 millones de euros. BASF mantuvo su previsión para el año completo de un EBITDA ajustado de 8.000 a 8.400 millones de euros. Jefferies mantuvo su recomendación de "Compra", aunque señaló que las divisiones de soluciones industriales y agricultura tuvieron un rendimiento inferior a sus estimaciones. Citi, con una postura "Neutral", comentó que, si bien los beneficios se mantuvieron mejor de lo previsto, persiste un "riesgo considerable" derivado de los aranceles que afectan tanto los volúmenes como los márgenes. Airbus SE (AIR.DE) anunció que no cubrirá el coste de los aranceles sobre sus aviones importados por aerolíneas estadounidenses, lo que podría generar un conflicto con las aerolíneas que no están dispuestas a asumir los cargos adicionales impuestos por el presidente Trump. El director ejecutivo, Guillaume Faury, declaró en una conferencia telefónica que, si bien Airbus es responsable de los aranceles sobre los suministros importados a su planta de ensamblaje de Alabama, los aranceles sobre las aeronaves exportadas desde Europa a EE. UU. son responsabilidad de los clientes. La compañía está explorando alternativas con aerolíneas con operaciones internacionales, incluyendo el envío de aeronaves a través de otros países antes de su entrega a EE. UU. A pesar de estos desafíos, Airbus reiteró su objetivo de entregar alrededor de 820 aviones comerciales este año, aunque señaló que las entregas se retrasarán debido a problemas específicos en la cadena de suministro. La compañía reportó beneficios ajustados antes de intereses e impuestos en el primer trimestre de 624 millones de euros sobre ingresos de 13.540 millones de euros, con un ingreso neto de 793 millones de euros que superó las estimaciones de los analistas. Otras noticias de empresas del índice DAX. Fuente: Bloomberg Financial LP

