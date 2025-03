El sentimiento entre los índices de referencia asiáticos es mixto. El PMI Caixin del sector manufacturero de China de febrero se situó en 50,8, superando las previsiones de 50,4 y la lectura anterior de 50,1. El PMI manufacturero japonés se situó en 49 frente al 48,9 anterior Los beneficios brutos de las empresas australianas aumentaron mensualmente un 5,9% frente al 1,8% esperado. y -4,6% anteriormente. Los inventarios empresariales aumentaron un 0,1% intermensual frente al 0% esperado. después de una reciente caída del -0,9% Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de la mañana Los índices están subiendo antes de la apertura del mercado del lunes. Los datos económicos clave que el mercado espera hoy incluyen el desempeño de Estados Unidos. PMI manufacturero del ISM para febrero (16:00h), junto con lecturas del PMI de varias economías europeas. El EUR/USD muestra un ligero fortalecimiento y se cotiza alrededor de 1,04. Se espera que esta semana Trump imponga un arancel adicional del 10% a China (lo que elevará el total al 10%) y aumente los aranceles a Canadá y México al 25%. Además, los futuros de los índices europeos subieron antes de la apertura del lunes. A las 9:55 y a las 10:00 conoceremos el IPC manufacturero definitivo de Alemania y de la Eurozona, y a las 11:00 conoceremos la lectura preliminar del IPC de la Eurozona de febrero. Austan Goolsbee, de la Reserva Federal, señaló que si bien la inflación parece estar encaminada hacia el objetivo del 2% de la Fed, le preocupa una posible desaceleración económica en medio de crecientes expectativas de inflación. También mencionó que el impacto de los aranceles de Trump sigue siendo difícil de evaluar y que las lecturas de inflación aún están lejos del objetivo de la Fed. Además, advirtió que el aumento observado en la productividad podría resultar temporal. El Washington Post informó que Trump está considerando congelar por completo la ayuda militar a Ucrania. Zelenskyy declaró a través de los medios de comunicación que está dispuesto a firmar un acuerdo sobre minerales. El IPC turco se situó en el 2,27% mensual, frente al 2,9% esperado. y 5,03% anteriormente; La lectura anual fue del 39,05% frente al 39,9% esperado. y 42,12% anteriormente. Esta semana, el CBRT tomará una decisión sobre las tasas de interés en el país; Hoy el par EURTRY sube casi un 0,7%. Noticias de materias primas El oro está intentando un ligero repunte después de las recientse caídas, subiendo casi un 0,4% a 2.865 dólares la onza. La plata, el platino y el paladio son los siguientes. El petróleo cotiza ligeramente a la baja, mientras que el gas natural inicia la semana con un descenso del 0,8%. Los futuros de materias primas agrícolas en su mayoría están ganando terreno, con el algodón a la cabeza, subiendo un 0,9% en ICE. Criptomonedas La toma de beneficios tras un fuerte repunte está presionando el mercado de criptomonedas. Bitcoin está retrocediendo de 96.000$ a 92.000$. De manera similar, Ripple y Solana cayeron casi un 8%. Durante el fin de semana, los precios de las criptomonedas aumentaron después de los comentarios de Trump anunciando la creación de un banco estadounidense. reserva de criptomonedas, que según afirmó incluiría Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana y Ripple (XRP).

