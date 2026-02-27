El STOXX 600 extiende ganancias; el petróleo sube en medio del conflicto entre Pakistán y Afganistán

- Europa se mantiene cerca de máximos históricos, pero la escalada entre Pakistán y Afganistán impulsa al petróleo y aumenta el riesgo geopolítico, introduciendo un nuevo foco de volatilidad en los mercados.
La última sesión de la semana en los mercados europeos transcurre en un tono relativamente positivo. El DAX alemán sube 0,26% en el mercado al contado y el FTSE 100 británico avanza 0,43%. Sin embargo, las ganancias son desiguales, ya que el mercado francés muestra un desempeño inferior, cayendo 0,12%, debido a retrocesos en EssilorLuxottica, Engie y Saint Gobain. Las acciones del gigante de lujo LVMH también muestran debilidad.
Mapa de calor de volatilidad que actualmente lidera el mercado europeo, junto con ADRs de compañías estadounidenses. Fuente: xStation
Las acciones europeas permanecen cerca de máximos históricos y se encaminan a su octavo mes consecutivo de ganancias, respaldadas por resultados corporativos mejores a lo esperado, pese a preocupaciones sobre aranceles globales y posibles disrupciones relacionadas con la inteligencia artificial.
El índice STOXX 600 subió alrededor de 0,1% el viernes, marcando su racha alcista más larga desde 2012–2013.
Delivery Hero informó que su valor bruto de mercancías (GMV) aumentó 9% hasta EUR 49.200 millones en 2025, ligeramente por debajo del consenso de EUR 49.500 millones, reflejando presión competitiva y un entorno de demanda desafiante.
Las acciones de IAG (International Consolidated Airlines Group) ceden las ganancias iniciales y llegan a caer hasta 5%, alejándose de sus máximos de 2018, ante la ausencia de nuevos catalizadores que impulsen las expectativas de utilidades. Esto ocurre pese a resultados sólidos del cuarto trimestre de 2025 y una perspectiva positiva para 2026. Los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron EUR 7.980 millones (previsión EUR 8.070 millones), ingresos por pasajeros de EUR 6.940 millones (previsión EUR 7.050 millones), con beneficio operativo ajustado de EUR 1.090 millones (previsión EUR 1.060 millones) y una ocupación de asientos de 85,1% (previsión 83,6%). Para todo 2025, los ingresos ajustados fueron de EUR 33.210 millones (previsión EUR 33.330 millones), con beneficio operativo de EUR 5.020 millones (previsión EUR 4.990 millones) y BPA de EUR 0,695 (previsión EUR 0,69).
Los datos de inflación de estados alemanes, incluidos Renania del Norte-Westfalia y Baviera, indican que la inflación HICP en Alemania probablemente se mantuvo en 2,1% interanual en febrero, en línea con el consenso. Lecturas regionales del IPC sugieren un resultado nacional estable, con presión bajista desde alimentos compensada por aumentos en ropa y calzado, ligeramente por encima de la previsión (2,0%). El HICP subyacente podría haber aumentado a 2,5% desde 2,4%, aunque se espera que la inflación promedio HICP caiga a 1,9% en 2026 (desde 2,3% en 2025) y la inflación subyacente a 2,1% (desde 2,8%). Los datos finales se publicarán en 30 minutos.
El franco suizo y el yen japonés continúan dominando el mercado FX, mientras que se observan mayores retrocesos en la libra esterlina y el dólar estadounidense.
El crudo sube 2% hoy tras la escalada del conflicto armado entre Afganistán y Pakistán en Medio Oriente.
Pakistán declaró “guerra abierta” contra el gobierno talibán en Afganistán tras ataques aéreos en Kabul y Kandahar en respuesta a ofensivas contra fuerzas fronterizas pakistaníes, con decenas de víctimas en ambos lados y una intensificación de los enfrentamientos a lo largo de la Línea Durand. El conflicto está interrumpiendo el comercio transfronterizo, incluidos suministros de carbón afgano a la industria pakistaní (cemento, textiles), provocando el cierre de pasos fronterizos como Torkham y Chaman y pérdidas de miles de contenedores. En el contexto de precios más altos del petróleo, la escalada incrementa los riesgos geopolíticos en una ruta de transporte clave, elevando costos de combustible y logística en la región y potencialmente impulsando los precios globales de materias primas por preocupaciones sobre la estabilidad del suministro.
Fuente: xStation
