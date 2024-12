El tipo de cambio sube a $976 impulsado por el IPP de EE.UU.

El tipo de cambio en Chile alcanzó los $976 pesos por dólar, reflejando el fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales tras la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos. Este índice mostró una leve alza de la inflación del 0,4%, lo que reafirma las presiones inflacionarias en la región y da soporte al dólar como activo refugio. Factores clave detrás del movimiento: Fortaleza internacional del dólar : El aumento del IPP refuerza las expectativas de estabilidad o alza en las tasas de interés en Estados Unidos.

: El aumento del IPP refuerza las expectativas de estabilidad o alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Expectativas locales: Los analistas sugieren que el tipo de cambio podría fluctuar en el rango de $975-$980 en los próximos días, dependiendo del comportamiento del dólar global y los datos económicos previos a la reunión de la Reserva Federal el 18 de diciembre. Bolsas europeas bajo presión tras decisión del BCE El Banco Central Europeo (BCE) recortó en 25 puntos base la tasa de interés, una medida que refleja los desafíos económicos en la zona euro. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió sobre un desaceleramiento del crecimiento regional y una demanda laboral debilitada, aunque destacó cierta resistencia en el mercado laboral. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Impacto en los mercados: Aumento de la incertidumbre : Los comentarios de Lagarde incrementaron los temores de recesión, opacando las expectativas de estímulos futuros.

: Los comentarios de Lagarde incrementaron los temores de recesión, opacando las expectativas de estímulos futuros. Reacciones mixtas: Los mercados interpretaron el recorte como una señal de debilidad económica más que como un estímulo positivo, afectando las bolsas europeas y el apetito por el riesgo global. Caída del cobre presiona a la economía chilena El cobre, principal producto de exportación de Chile, registró una caída del 2% en su cotización. Este retroceso responde a una baja en los índices bursátiles chinos, borrando parte del repunte observado en las últimas semanas, tanto en el mineral como en la actividad económica de China. Factores detrás de la baja: Desempeño económico de China : La debilidad en los mercados chinos refleja la incertidumbre sobre la recuperación sostenida de su economía.

: La debilidad en los mercados chinos refleja la incertidumbre sobre la recuperación sostenida de su economía. Impacto en Chile: La caída del precio del cobre genera presiones adicionales en la balanza comercial chilena y en las proyecciones de crecimiento económico. USDCLP M15 El tipo de cambio se encuentra en un rango crítico, con proyecciones que apuntan a dos posibles escenarios en el corto plazo: Fortalecimiento hacia $980: Impulsado por la fortaleza del dólar y la incertidumbre global. Retroceso leve hacia $975: Ante un posible debilitamiento del dólar previo a la reunión de la Reserva Federal. La evolución estará sujeta a la percepción de los inversionistas sobre los datos macroeconómicos y la dirección de las políticas monetarias en las economías clave. Fuente: xStation 5

