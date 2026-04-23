El trigo intenta continuar la tendencia alcista pese a la mejora del clima en EE.UU. ¿Qué viene ahora?

El mercado global del trigo está entrando en una fase crítica, con los futuros de trigo en CBOT (WHEAT) intentando mantener una tendencia alcista. La producción podría caer este año, pero también hay señales de que las condiciones climáticas podrían revertir parcialmente las expectativas negativas previas. Actualmente, los precios están reaccionando a una mezcla de factores, que van desde la evolución del clima hasta cambios en los flujos comerciales globales.

El impacto del clima en los precios muestra que las lluvias en la región del Mar Negro y la mejora de las condiciones en Estados Unidos están aliviando temporalmente la presión alcista, aunque las condiciones de sequía anteriores siguen afectando la calidad de los cultivos.

Los datos más débiles de exportaciones de Estados Unidos siguen siendo un factor relevante, ya que el desempeño exportador continúa siendo decepcionante, lo que limita el potencial alcista de los precios a pesar de las preocupaciones por la oferta en otras regiones.

Rusia e India se mantienen como actores clave. Rusia está reportando cosechas más débiles debido al clima frío, mientras que India está considerando importar trigo, lo que podría reconfigurar los flujos comerciales globales.

En Argentina, los desafíos continúan, con una menor superficie sembrada y altos costos de producción que están limitando el potencial de oferta desde Sudamérica.

La situación en Estados Unidos es mixta: la mejora del clima contrasta con pérdidas previas en los rendimientos y señales de menor demanda externa.

La estructura del mercado se mantiene en rango, con precios moviéndose dentro de un amplio canal, lo que refleja la incertidumbre sobre el próximo movimiento direccional.

WHEAT (D1)

Fuente: xStation5

¿Qué sugiere el informe Commitment of Traders?

Para comprender mejor qué puede venir para el mercado del trigo, es útil observar el posicionamiento de grandes participantes y coberturistas. La conclusión clave es que tanto los participantes comerciales como el dinero gestionado se encuentran actualmente en posición neta corta, pero por razones muy diferentes.

Los participantes comerciales mantienen una posición neta corta significativa, lo cual es típico en mercados agrícolas, ya que cubren ventas físicas futuras. El dinero gestionado también está en corto neto, aunque de forma marginal. Esto es importante, ya que sugiere que los fondos no tienen una convicción fuerte en un movimiento alcista sostenido, a pesar de los riesgos climáticos.

El posicionamiento de los comerciales sigue siendo claramente defensivo. Estos operadores mantienen 56.935 contratos largos y 112.047 contratos cortos, lo que da como resultado una posición neta corta de aproximadamente 55.112 contratos. Esto refleja una fuerte inclinación hacia la cobertura de oferta futura y sugiere que los productores no esperan un rally fuerte y sostenido en los precios.

El dinero gestionado también se mantiene ligeramente en corto, sin una convicción clara. Mantiene 102.122 contratos largos y 107.672 cortos, con una posición neta corta de aproximadamente 5.550 contratos. Aunque más neutral que los comerciales, los fondos no están posicionados al alza, lo que indica que el mercado no está en una configuración típica donde los comerciales están cortos y los fondos fuertemente largos.

En comparación con la semana anterior, los comerciales redujeron tanto posiciones largas como cortas, estrechando ligeramente su exposición neta corta, pero sin cambios relevantes en su comportamiento de cobertura. El dinero gestionado redujo posiciones largas de forma más agresiva que las cortas, profundizando ligeramente su posición neta corta. Desde una perspectiva de trading, esto indica que los fondos no están construyendo nuevas posiciones largas, sino reduciendo su participación.

Interpretación del mercado

En un entorno claramente alcista, es común ver a los comerciales cubriendo mientras el capital especulativo toma posiciones largas. Esta dinámica no está presente actualmente. Los fondos no están entrando a comprar el mercado a pesar de los riesgos en la oferta.

Esto sugiere que el mercado del trigo aún no ha desarrollado una narrativa lo suficientemente fuerte como para atraer un mayor interés especulativo.

Mientras el dinero gestionado se mantenga ligeramente en corto, cualquier subida de precios podría estar impulsada más por cierre de posiciones cortas o factores temporales, en lugar de una tendencia alcista sostenida.

Al mismo tiempo, el posicionamiento actual deja al mercado vulnerable en ambas direcciones. Por un lado, no confirma un mercado alcista fuerte. Por otro, deja espacio para un rally abrupto si surge un shock relevante en clima o exportaciones.

El interés abierto cayó en 36.942 contratos hasta 465.537, lo que representa un movimiento significativo. Esto sugiere que algunos participantes están cerrando posiciones en lugar de construir nuevas apuestas direccionales. Cuando el interés abierto cae y los fondos no se posicionan en largo, suele indicar falta de convicción en un movimiento alcista sostenido.

Conclusión final

El informe Commitment of Traders no entrega aún una señal alcista clara. El problema clave para los participantes alcistas es que el capital especulativo no está dispuesto a tomar el lado opuesto de las coberturas comerciales.

Los comerciales continúan cubriendo de forma agresiva, mientras que el dinero gestionado no encuentra razones suficientes para construir posiciones largas relevantes.

Esto indica que el mercado del trigo sigue en una fase donde existen riesgos fundamentales, pero que aún no se traducen en una convicción fuerte por parte de los inversores especulativos.

Un cambio claro hacia posiciones netas largas por parte del dinero gestionado sería una señal mucho más relevante de que el mercado está comenzando a descontar un verdadero desequilibrio en la oferta, en lugar de simples factores temporales ligados al clima.



Fuente: xStation5, Commitment of Traders (CFTC, 14 de abril)