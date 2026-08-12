El trigo sube 4% 🔼 USDA estima la menor cosecha de EE. UU. desde 1970

El trigo de CBOT se dispara casi un 4% hoy. Hasta hace poco, los principales factores adversos eran la débil demanda de exportación y la competencia de otros grandes productores, pero la atención del mercado se está desplazando cada vez más hacia la oferta. El USDA prevé ahora que la producción de trigo de Estados Unidos en 2026 sea de apenas 1.530 millones de bushels, un 23% menos que el año pasado y el nivel más bajo desde 1970. Solo la producción de trigo de invierno se espera en alrededor de 990 millones de bushels, lo que representa una caída interanual del 29%. Este es un cambio importante para el mercado, ya que un menor colchón de oferta interna hace que los futuros sean cada vez más sensibles a problemas meteorológicos adicionales o a disrupciones en otras grandes regiones exportadoras.

La producción total de trigo de Estados Unidos se prevé en 1.530 millones de bushels, un 23% menos que en 2025.

Se espera que la cosecha de trigo de invierno se sitúe en alrededor de 990 millones de bushels, un 29% menos que un año antes.

Los problemas meteorológicos y las disrupciones en las exportaciones de la región del mar Negro están aumentando la vulnerabilidad del balance mundial del trigo.

La demanda de exportación sigue siendo la principal limitación para el mercado estadounidense: sin una recuperación significativa de las compras internacionales, una menor producción por sí sola podría no ser suficiente para establecer una tendencia alcista sostenida.

El balance de Estados Unidos se está ajustando cada vez más

La historia más importante se está desarrollando actualmente por el lado de la oferta. La última previsión del USDA sitúa el rendimiento promedio del trigo estadounidense en 47,8 bushels por acre, frente a los 53,3 bushels de 2025. Para el trigo de invierno, se espera un rendimiento de alrededor de 47 bushels por acre, 7,9 bushels por debajo del nivel del año pasado.

Sin embargo, para el mercado, la combinación de menores rendimientos y una superficie sembrada limitada importa más que la propia caída porcentual. Estados Unidos entra en la próxima temporada con un colchón de producción significativamente menor, dejando los precios más expuestos a cualquier deterioro de las condiciones meteorológicas.

Esto es particularmente visible en el trigo rojo duro de invierno, donde la sequía en las Llanuras del Sur ya ha afectado la producción. Si la siembra de otoño vuelve a realizarse con una baja humedad del suelo, el mercado podría comenzar a incorporar una prima climática mucho antes de lo habitual.

El mar Negro vuelve a añadir una prima de riesgo

El segundo factor es la situación en torno a Ucrania y las rutas de exportación del mar Negro. Las recientes interrupciones en la infraestructura de transporte han recordado a los inversores que una parte considerable del comercio mundial de cereales pasa por una región expuesta a riesgos militares. Los precios mundiales del trigo subieron un 5,8% en julio, y la FAO señaló tanto las condiciones meteorológicas adversas como las disrupciones en el comercio del mar Negro como factores contribuyentes.

Sin embargo, para CBOT, los titulares geopolíticos por sí solos no son lo que finalmente importa. La pregunta clave es si estas disrupciones reducen realmente el volumen de grano disponible para los importadores. Si las exportaciones de la región continúan fluyendo con relativa normalidad, la prima de riesgo podría desaparecer rápidamente. Pero si disminuye la disponibilidad de trigo ruso o ucraniano, parte de la demanda mundial tendrá que desplazarse hacia proveedores alternativos.

La demanda sigue siendo el lado más débil del mercado

Aquí es donde permanece la mayor incógnita. Una menor producción estadounidense mejora la configuración fundamental del trigo, pero un repunte sostenido de los precios requiere, en última instancia, compradores también en el mercado físico.

Un dólar estadounidense fuerte no ayuda a los exportadores del país, mientras que Estados Unidos continúa compitiendo por pedidos con Rusia, Europa, Australia y Argentina. Por lo tanto, los datos de ventas de exportación podrían llegar a ser tan importantes durante las próximas semanas como las nuevas estimaciones de producción.

La situación podría cambiar con relativa rapidez si una menor oferta estadounidense coincide con problemas en las cosechas de otros grandes exportadores. El USDA ya esperaba que la producción mundial de trigo en 2026/27 disminuyera desde el nivel récord de la temporada anterior, junto con menores inventarios finales globales.

¿Podría el maíz aportar apoyo adicional?

También vale la pena observar el maíz porque ambos mercados están parcialmente conectados a través de la demanda de alimentación animal y la competencia por la superficie cultivada. El último informe del USDA redujo su previsión para el rendimiento del maíz estadounidense desde 183 hasta 180,7 bushels por acre, una reducción mayor de la anticipada por el mercado. Los futuros del maíz reaccionaron positivamente a la revisión.

Eso elimina un posible factor adverso para el trigo. Una oferta excepcionalmente grande de maíz barato podría reducir el uso de trigo en la alimentación animal y ejercer presión sobre el conjunto del mercado de cereales. Unas perspectivas más débiles para los rendimientos del maíz hacen que ese argumento sea algo menos contundente.

Por lo tanto, la configuración actual para el trigo es considerablemente más favorable que hace varios meses, pero las exportaciones siguen siendo la confirmación clave a observar. La producción estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en más de medio siglo, el balance mundial se está ajustando, mientras que los riesgos meteorológicos y del mar Negro están aumentando la incertidumbre sobre la oferta. Si a esta combinación se suma una mayor demanda de trigo estadounidense, el mercado tendría una base fundamental mucho más sólida para nuevas alzas.

Gráfico de futuros del trigo (intervalo D1)

Fuente: xStation5

CoT del trigo: los fondos siguen bajistas, pero están cambiando lentamente de postura

El último informe CoT del trigo de Chicago muestra un claro cambio en el posicionamiento. Managed Money continúa con una posición neta corta, pero los fondos redujeron significativamente sus apuestas por nuevas caídas de precios durante la última semana. Al mismo tiempo, los productores y otros participantes comerciales aumentaron sus coberturas mediante posiciones cortas.

Managed Money, que representa a los grandes especuladores, mantiene 80.037 contratos largos y 104.907 cortos, lo que da como resultado una posición neta de aproximadamente -24.900 contratos.

Una semana antes, la posición neta se situaba en alrededor de -33.800 contratos. Por lo tanto, los fondos redujeron su exposición neta corta en casi 9.000 contratos en solo una semana.

Es importante destacar que esto no se debió únicamente al cierre de posiciones cortas. Managed Money añadió alrededor de 4.700 contratos largos mientras, simultáneamente, cerraba más de 4.200 posiciones cortas.

Los participantes comerciales —productores, operadores de cobertura y otros participantes directamente involucrados en el mercado físico del trigo— mantienen aproximadamente 67.900 contratos largos y 120.800 cortos, dejándolos con una posición neta corta de alrededor de 52.900 contratos. Durante la semana, aumentaron sus posiciones cortas en más de 7.400 contratos.

Managed Money frente a participantes comerciales

La señal más interesante proviene del posicionamiento de los fondos. Managed Money sigue posicionado, en términos netos, para una caída de los precios del trigo, pero la convicción en ese escenario se está debilitando claramente. El aumento simultáneo de las posiciones largas y la reducción de las cortas sugiere algo más que un cierre mecánico de posiciones cortas, aunque todavía es demasiado pronto para hablar de un giro completo hacia un posicionamiento alcista.

Los participantes comerciales se están moviendo en la dirección opuesta, con su posición neta corta aumentando desde alrededor de -44.800 hasta -52.900 contratos. Esto no representa necesariamente una señal bajista. Los productores utilizan principalmente los futuros para cubrir el precio del grano físico, por lo que, a medida que los precios suben, pueden aumentar de forma natural las coberturas sobre ventas futuras.

Lo que resulta especialmente importante para el mercado es que Managed Money todavía mantiene casi 105.000 contratos cortos, equivalentes al 22,5% del interés abierto. Esto deja un margen considerable para nuevos cierres de posiciones cortas si los fundamentales —incluida la menor producción estadounidense, los riesgos meteorológicos o las disrupciones en la región del mar Negro— continúan respaldando los precios.

Por lo tanto, la configuración actual del CoT puede considerarse moderadamente favorable para el trigo: los fondos siguen bajistas, pero notablemente menos que antes. Las próximas semanas deberían mostrar si esto es simplemente una reducción de la exposición corta o el comienzo de un cambio más duradero en el posicionamiento especulativo.