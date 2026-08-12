Dólar hoy Colombia: dólar cae tras IPC de EE. UU. pese a emergencia fiscal por el sismo

El dólar (USDCOP) cae 0,3% hasta 3.137,20 luego de que los precios estadounidenses avanzaran en línea con lo previsto durante julio, un resultado que debilita el argumento a favor de un endurecimiento inmediato de la Fed y preserva intacto el diferencial de tasas que ha impulsado a la divisa colombiana durante todo el año. Que el movimiento sea alcista para el peso justo cuando el Gobierno tramita una emergencia económica dice bastante sobre qué está pesando más en el mercado cambiario.

Un dato que confirma dos meses de desaceleración

Las cifras del componente subyacente, que excluye alimentos y energía y concentra la atención del banco central estadounidense, mostraron un avance de 0,2% mensual y 2,5% anual, ritmo que iguala el más lento desde marzo de 2021. El índice general subió apenas 0,1% respecto de junio aunque acumula 3,4% interanual, brecha que refleja el peso de los precios energéticos sobre la medición amplia.

Esta moderación llega después del reporte de empleo de la semana pasada, considerablemente más débil de lo anticipado, de modo que la Fed enfrenta ahora dos señales consecutivas que apuntan en la misma dirección y que alivian la presión sobre un comité donde tres miembros disintieron en julio a favor de subir tasas.

Para Colombia, que ofrece uno de los diferenciales más amplios entre los mercados emergentes, cada semana sin endurecimiento estadounidense prolonga el atractivo del carry trade y sostiene la demanda por activos locales. El contrapeso sigue siendo energético, ya que las tensiones sobre el Estrecho de Ormuz permanecen elevadas, con Donald Trump afirmando que Estados Unidos tiene control total de la vía marítima mientras las negociaciones con Teherán continúan sin desenlace.

La emergencia fiscal avanza sin reflejarse en el tipo de cambio

Mientras el mercado cambiario responde al dato externo, el Gobierno tramita un decreto de emergencia económica cuyas implicancias fiscales son considerables. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció ante el Congreso la liberación de la totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, un crédito de hasta US$450 millones activado con el Banco Mundial con recursos disponibles antes de que termine la semana, y el aplazamiento por un mes del pago del impuesto de renta de las personas naturales.

BTG Pactual estima que un primer envío debería rondar 1% del PIB, unos 20 billones de pesos equivalentes a US$6.350 millones, aunque considera prematuro establecer el costo total. La cifra coincide exactamente con el recorte de gasto que el Gobierno de Abelardo de la Espriella había anunciado antes del sismo, cuando BTG Pactual calculaba además una brecha presupuestal cercana a 30 billones de pesos.

El ministro descartó financiar la respuesta con aumentos impositivos y planteó como primera opción revisar y recortar el gasto público, aunque expresó reservas sobre la entidad encargada de ejecutar los recursos, al calificar de aterrador el historial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante los últimos cuatro años. El balance preliminar de Asocapitales reporta 181 fallecidos, 1.310 heridos y 165 edificaciones colapsadas en ciudades capitales.

El sismo abre dos canales opuestos sobre los precios

Para la trayectoria inflacionaria, el desastre introduce una variable de signo incierto. Oxford Economics señaló que los impactos todavía no están claros y que el evento podría generar interrupciones de oferta con aumentos de precios en ciertas categorías, aunque también podría debilitar la demanda de los consumidores.

La inflación mensual se ubicó en 0,2% durante julio, una décima por debajo de lo proyectado por la firma, con la anual descendiendo hasta 6% y la medición básica estable en 6,5%, apoyadas en una caída de los precios de alimentos mayor de la esperada.

Oxford Economics espera que la apreciación de +15% que acumula el peso colombiano este año se mantenga en términos generales, y considera que esa fortaleza contendría las presiones básicas manteniendo la inflación cerca de 6% durante el resto de 2026, con una proyección de 4,4% para el cierre del próximo año. Dicho de otro modo, el mismo diferencial de tasas que hoy empuja al peso también funciona como amortiguador frente a las presiones de precios que el sismo podría desencadenar.

Análisis técnico del dólar en Colombia

Fuente: xStation5.

El USD/COP lleva varias sesiones atrapado entre dos fuerzas que se estrechan. Por arriba, una directriz bajista que viene comprimiendo cada rebote desde finales de julio y que hoy converge justo con la media móvil de 50 periodos en 3.140,78, precisamente donde el precio encontró techo esta mañana antes de retroceder hasta 3.137,20. Por abajo, la referencia de 3.103,97 que contuvo el descenso de la semana pasada y que sigue siendo el nivel a vigilar.

El par opera muy por debajo de la media de 200 periodos en 3.188,70, lo que confirma que la estructura de fondo permanece bajista, aunque un RSI en 51,1 y un ADX cercano a 23 describen un mercado sin convicción en ninguna dirección.

La resolución del rango definirá el sesgo: una ruptura sobre 3.140 abriría paso hacia 3.186, mientras que perder 3.103 dejaría expuesta la zona de 3.056.