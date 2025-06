El trigo sube casi un 3 % y rebota desde mínimos de cuatro semanas 📈📈

Los contratos de futuros de trigo en Chicago suben cerca de un 3 % hoy, rebotando desde mínimos locales en torno a los 520 USD. La debilidad del dólar estadounidense, el aumento de tensiones en Medio Oriente y los "precios de oportunidad" en el mercado doméstico están atrayendo nuevamente a los compradores a la Bolsa de Chicago (CBOT). Ayer, el indicador RSI para el trigo cayó por debajo de los 30 puntos, señalando condiciones de sobreventa. Hoy, en el gráfico horario, se disparó hasta 67, mientras el precio pone a prueba la zona de los 542 USD por bushel. La debilidad del dólar respalda la demanda de trigo estadounidense en los mercados agrícolas internacionales. El cruce técnico del MACD sugiere que el impulso comprador sobre el trigo podría prolongarse. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

