El trigo sube un 3% 📈

Los precios del trigo registran un fuerte repunte impulsado por heladas primaverales en Rusia y sequ铆a en China 馃敂 Los futuros de trigo (WHEAT) suben m谩s de un 3% en la sesi贸n de hoy en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT). El alza responde a una creciente preocupaci贸n por la oferta mundial debido a heladas en regiones clave de Rusia y a condiciones de sequ铆a en China, factores que podr铆an reducir significativamente la cosecha global de este a帽o. A esto se suma el deterioro de las condiciones de los cultivos en EE. UU., seg煤n datos del USDA, y un d贸lar estadounidense d茅bil, que tambi茅n favorece la subida de precios. Analistas de IKON Commodities , citados por Reuters , indicaron que los agricultores estadounidenses ser谩n selectivos a la hora de vender y que la ca铆da de precios en semanas recientes ha estimulado la demanda activa .

, citados por , indicaron que los y que la . En las 煤ltimas semanas, especuladores institucionales 鈥攊ncluidos fondos de cobertura鈥 han acumulado posiciones cortas significativas en futuros de trigo. Sin embargo, el lunes se observ贸 un repunte de la demanda en el mercado spot por parte de estos actores, lo que sugiere la posibilidad de un "short squeeze" a corto plazo .

鈥攊ncluidos fondos de cobertura鈥 han acumulado en futuros de trigo. Sin embargo, el lunes se observ贸 un por parte de estos actores, lo que sugiere la . Los precios del trigo ven铆an cayendo en lo que va del a帽o debido a las expectativas de una cosecha s贸lida en EE. UU. y lluvias favorables en el "Cintur贸n Triguero" (Wheat Belt), especialmente en las Grandes Llanuras. Mientras tanto, en la regi贸n rusa de Rostov, se ha declarado el estado de emergencia agr铆cola por da帽os a los cultivos de trigo de invierno debido a las heladas. En China, el aumento de las temperaturas y la sequ铆a representan otra se帽al negativa para la calidad y el rendimiento de la cosecha en Asia. Condici贸n del Trigo en EE. UU. (seg煤n el USDA): Trigo de invierno: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 5% muy pobre

25% pobre

47% regular

22% bueno

1% excelente Trigo de primavera: 1% muy pobre

5% pobre

55% regular

34% bueno

5% excelente Emergencia del trigo de primavera:

85% (muy por encima del 65% del a帽o pasado y del promedio de 63%). WHEAT (Intervalo Diario 鈥 D1) Los precios del trigo suben m谩s del 3% hoy, registrando la mayor ganancia diaria desde febrero, y est谩n actualmente poniendo a prueba la resistencia en la EMA de 50 d铆as (l铆nea naranja). Fuente: xStation5 ___________________



