El Trump token cae 16,5% mientras se desvanece la euforia tras el anuncio de Trump 📉

El precio del token TRUMP se desploma con fuerza después de que la euforia de los inversores por el anuncio de Donald Trump —según el cual los 220 principales holders del token TRUMP serían invitados a una cena privada con él en la Casa Blanca— se disipara rápidamente. La emoción inicial fue seguida por una ola de toma de beneficios. Mientras tanto, Bitcoin cotiza ligeramente a la baja en la jornada de hoy, moviéndose entre los $93.500 y $94.000.

