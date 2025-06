El UK100 sube un 0,7% cerca del máximo histórico. 📈Rolls-Royce sube un 2% por contrato de reactores nucleares.

Los futuros del FTSE 100 (UK100) suben casi un 0,7% hoy, impulsados 鈥嬧媝or datos macroecon贸micos del Reino Unido m谩s d茅biles de lo esperado, especialmente en el mercado laboral. El empleo en el Reino Unido en mayo cay贸 significativamente en -109.000 frente a los -20.000 previstos y los -33.000 anteriores, mientras que la variaci贸n del desempleo se situ贸 en 33.100 frente a los 4.500 previstos y los 5.500 de abril. Actualmente, el UK100 ha subido casi un 20% frente a los m铆nimos de abril. Los ingresos medios aumentan un 5,3% interanual frente al 5,5% previsto (5,2% sin incluir bonificaciones frente al 5,3% previsto). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los inversores est谩n aumentando sus apuestas sobre los recortes de tipos del Banco de Inglaterra este a帽o, lo que refuerza la confianza en la renta variable brit谩nica. Rolls-Royce (RR.UK) apoya la confianza en el mercado burs谩til brit谩nico. Sus acciones subieron m谩s de un 2% hoy gracias a un contrato de construcci贸n y servicio de reactores nucleares peque帽os (SMR) con el Reino Unido. Rolls-Royce ser谩 la primera empresa brit谩nica en intentar construir SMR en el Reino Unido. Fuente: xStation5 _____ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆 聽

