El US100 cae 2.6%

Durante los últimos meses, la narrativa había sido simple: la inteligencia artificial es el motor del crecimiento y las empresas que invierten miles de millones en infraestructura de IA son las ganadoras aseguradas de la próxima década. Los gigantes tecnológicos competían por anunciar presupuestos de capex cada vez más elevados, los fabricantes de semiconductores batían récords y las valoraciones aumentaban sin prestar demasiada atención a los fundamentos. Sin embargo, la sesión del martes ha supuesto un duro golpe para este optimismo. Los inversores están comenzando a plantearse masivamente una pregunta que hasta ahora había quedado relegada: ¿cuándo se traducirá realmente este gasto astronómico en IA en beneficios?

El detonante inmediato fue el desplome de las acciones de SpaceX el lunes (-17%), cuando la compañía, poco después de su mediática salida a bolsa, buscó financiación adicional. Esto fue interpretado como una señal de que incluso las empresas más demandadas de la "nueva era" necesitan efectivo antes de lo que el mercado esperaba. Hoy, SpaceX rebota ligeramente alrededor de un 1%, pero el resto del sector está recibiendo una dura lección. Los fabricantes de chips están en el centro de la corrección: Micron cae más de un 8%, Intel cerca de un 7%, mientras que AMD y Qualcomm retroceden más de un 5% cada una. Por su parte, el ETF iShares Semiconductor (SOXX) se desploma cerca de un 6% en el premercado. En Europa, Infineon pierde un 6.6%, ASML un 6% y STMicroelectronics más de un 7%. En Asia, el impacto ha sido devastador. El KOSPI ha caído un 10% en su peor sesión desde marzo, arrastrado por Samsung y SK Hynix, que se desploman un 12%.

Los factores macroeconómicos también están alimentando activamente la venta masiva. La Reserva Federal, bajo la dirección de su nuevo presidente Kevin Warsh, está enviando señales claramente restrictivas respecto a la inflación, y los mercados ya descuentan una subida de tasas de 50 puntos básicos antes de final de año. Los rendimientos de los Treasuries a 2 años han escalado hasta máximos de 16 meses (alrededor del 4.19%), el dólar se ha fortalecido hasta máximos anuales (USDIDX por encima de 101) y el oro retrocede un 1.5% hasta aproximadamente 4,127 dólares por onza. El Brent ha caído por debajo de los 76 dólares por barril. En circunstancias normales, esto sería una señal positiva para las acciones, pero hoy nadie lo celebra, ya que toda la atención está centrada en el impacto que unas tasas más altas tendrán sobre las valoraciones de las compañías de crecimiento.

¿Qué ocurre con las valoraciones? Actualmente, el Nasdaq 100 cotiza con una relación precio-beneficio (P/E TTM) cercana a 35.3 veces. Aunque esta cifra sigue estando muy por encima de los promedios históricos, se encuentra bastante alejada del máximo de 39-40 veces registrado en mayo de este año, cuando la euforia por la inteligencia artificial alcanzó su punto más alto. En otras palabras, las valoraciones continúan siendo elevadas, pero todavía no se encuentran en niveles que por sí solos indiquen que "la burbuja está estallando". Más bien, con los rendimientos de los bonos al alza, cualquier debilitamiento de la narrativa de la IA está poniendo a prueba de forma dolorosa la prima que el mercado ha estado dispuesto a pagar por los gigantes tecnológicos durante los últimos meses. Fuente: XTB

Esta tabla, que muestra los precios de los instrumentos más importantes, ofrece una visión general de la volatilidad observada durante la jornada. Fuente: xStation5

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