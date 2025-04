⏫El US500 sube un 3%

EE.UU. planea reducir los aranceles a productos chinos 🚨 The Wall Street Journal confirma los informes previos y declaraciones de Donald Trump y del Secretario del Tesoro Scott Bessent sobre la desescalada del conflicto comercial. Estados Unidos reduciría los aranceles a un nivel objetivo de entre 50% y 65%. El WSJ también señala que los productos considerados menos relevantes para la seguridad nacional estarían sujetos a un arancel del 35%, mientras que aquellos considerados cruciales tendrían un arancel del 100%. Aunque estos niveles siguen siendo elevados, representan una desescalada significativa respecto al arancel actual del 145%. Donald Trump ya había anticipado que los aranceles serían reducidos, pero que se mantendrían por encima del 0%. Por su parte, Bessent había advertido que los aranceles actuales representaban una carga excesiva para las empresas estadounidenses. A su vez, Trump también señaló en las últimas horas que no tiene intención de destituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, lo que reduce las preocupaciones del mercado sobre la estabilidad del dólar. Evidentemente, los asesores del presidente habrían indicado que una remoción de Powell sería prácticamente inviable. CNBC también informa que los cambios arancelarios no serían unilaterales, lo que implica que China deberá responder con medidas equivalentes. Se espera que Bessent hable en los próximos minutos, probablemente sobre este mismo tema. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil También es importante destacar los buenos resultados empresariales en Estados Unidos. Ayer, Tesla presentó una caída significativa en sus ventas interanuales, pero los resultados fueron claramente mejores que los escenarios más pesimistas. Intel anunció un plan para despedir al 20% de su plantilla con el fin de reducir costos y eliminar ineficiencias. Boeing reportó su primer incremento de ingresos desde 2023, mientras que Philip Morris publicó sólidos resultados para el último trimestre y elevó sus previsiones para todo 2025. El US500 sube más del 3% en la sesión de hoy, extendiendo el fuerte rebote iniciado ayer. Actualmente, se está probando la media móvil de 25 periodos y el nivel de retroceso del 50% de toda la última onda bajista. En este punto, falta un 3.5% adicional para recuperar completamente las pérdidas provocadas por la introducción de aranceles mutuos por parte de Trump. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "