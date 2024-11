El USD-MXN continúa su jornada alcista después de consolidarse por encima de los 20 pesos por dólar

Hoy, en la primera mitad de la sesión, el peso mexicano registró un ajuste y se mantuvo por encima de los 20 pesos por dólar, alcanzando un mínimo de 20.00 y un máximo de 20.19. Esta variación intradía de -0.6% refleja la presión de un fortalecimiento en el dólar estadounidense frente a las principales divisas, respaldado por un sólido crecimiento económico en Estados Unidos que limita la probabilidad de recortes sustanciales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El Dólar Gana Terreno ante la Resiliencia de la Economía de EE.UU. Este movimiento alcista en el dólar es impulsado por los recientes datos de crecimiento de la economía estadounidense en el tercer trimestre, que muestran un avance anualizado del 2.8%. Aunque esta cifra quedó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado (3%), los fuertes incrementos en el gasto personal y las ventas resaltan la resiliencia del consumo en EE.UU., a pesar del largo período de tasas restrictivas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros datos económicos, como el informe ADP sobre empleo en el sector privado, mostraron un aumento inesperado en la creación de empleos, sugiriendo una fortaleza adicional en el mercado laboral. Esta situación brinda a la Fed un mayor margen para evitar recortes inmediatos en las tasas de interés, un factor que ha fortalecido al dólar frente a monedas emergentes como el peso mexicano. Crecimiento del PIB de México Ofrece Respaldo a la Política Monetaria del Banco de México En el plano doméstico, el Producto Interno Bruto (PIB) de México reportó una expansión del 1% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, según estimaciones preliminares. Este aumento, que supera las expectativas de mercado (0.8%) y marca el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2023, muestra una recuperación económica notable en el país. En términos interanuales, la economía mexicana creció un 1.5%. Actividades primarias : Encabezaron el crecimiento con un rebote significativo del 4.6% frente a una contracción de -0.2% en el trimestre anterior.

Actividades terciarias: Registraron un avance de 0.9%, superior al 0.1% del trimestre anterior. Este crecimiento brinda al Banco de México (Banxico) cierto margen para realizar ajustes moderados en sus tasas de interés, en un contexto en el que la inflación sigue siendo una preocupación central. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra con el RSI indicando condiciones de sobrecompra que podrían anticipar una corrección en el corto plazo. Además, el ADX está señalando que la tendencia alcista actual es fuerte. Si el precio se consolida por encima de 20.1572 y el ADX continúa aumentando, el siguiente objetivo estaría en 20.2802. La fuerza de la tendencia respaldada por el ADX sugiere una posible continuación alcista si se mantiene este impulso. Si el RSI se mantiene en sobrecompra y el precio no supera 20.1572, podríamos ver una corrección hacia 20.0788 o hasta 19.9544 si la presión bajista se incrementa. Un descenso en el ADX confirmaría una posible pérdida de fuerza en la tendencia.

