El USD-MXN sube con fuerza, alcanzando los 20 pesos por dólar debido a crecientes riesgos políticos.

El peso mexicano retrocedió hoy a niveles no vistos en meses, ubicándose nuevamente en los 20 pesos por dólar después de alcanzar un mínimo intradía de 19.77. Con una caída de 1.1%, la divisa mexicana lidera las caídas entre las principales monedas emergentes, en gran parte debido a un incremento en la percepción de riesgo político tanto en México como en Estados Unidos. Incertidumbre por elecciones en EE. UU. afecta el peso La divisa mexicana se ha visto presionada por el aumento de las probabilidades de que el candidato republicano, Donald Trump, alcance la presidencia en la próxima elección de noviembre. Modelos de predicción como el del sitio FiveThirtyEight indican un 51% de probabilidad de victoria para Trump, un cambio que eleva la preocupación entre inversionistas mexicanos. Dado que Trump ha prometido imponer mayores aranceles a las importaciones mexicanas y particularmente a la industria automotriz, una eventual victoria podría suponer un golpe directo para la economía de México, dependiente del mercado estadounidense para sus exportaciones de manufactura. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Debate en el Senado mexicano también genera incertidumbre La caída del peso también refleja las preocupaciones sobre la estabilidad política interna de México. Esta semana, el Senado mexicano debatió un proyecto de ley que busca limitar las facultades del poder judicial para bloquear reformas constitucionales impulsadas por el gobierno y sus aliados. La propuesta, respaldada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), fue aprobada en una primera votación, pero ha generado una fuerte reacción de la oposición, que considera que esta reforma podría desequilibrar los poderes en el país y vulnerar la democracia. Los opositores temen que esta medida, de ser aprobada, limite las posibilidades de apelación contra reformas impuestas, situación que podría desalentar la inversión extranjera en México al generar incertidumbre sobre el estado de derecho y la independencia judicial. Factores que impulsan la depreciación del peso: Riesgo electoral en EE. UU.: El aumento en las posibilidades de una victoria de Trump eleva la probabilidad de políticas proteccionistas que afectarían a la economía mexicana. Cambios en el equilibrio de poderes en México: La propuesta de Morena en el Senado para reducir la capacidad de veto del poder judicial genera inquietud sobre la gobernabilidad y la estabilidad política. Caída en la confianza de inversionistas extranjeros: Los factores políticos internos y externos aumentan la percepción de riesgo, limitando los flujos de inversión hacia el país. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente:xStation5. El tipo de cambio cotiza en 20.0084 después de un fuerte impulso alcista que logró romper la resistencia en 19.9746. Actualmente, el RSI indica una situación de sobrecompra en 86.0, lo que podría sugerir una posible corrección o consolidación a corto plazo. Sin embargo, el ADX se mantiene en 36.8, confirmando que la tendencia alcista sigue siendo fuerte. Si el impulso continúa, el siguiente objetivo sería la resistencia en 20.0808, con un potencial adicional hacia 20.1572. Un punto de entrada favorable podría presentarse tras una corrección hacia 19.9746, siempre y cuando este nivel actúe como soporte. En caso de que se produzca una corrección desde niveles sobrecomprados, el precio podría retroceder hacia el soporte de 19.9309. Si este nivel se quiebra, podríamos observar un movimiento hacia 19.7572, lo que ofrecería una oportunidad de entrada bajista en esa ruptura.

