Leer más

El USDCAD sube tras publicación del IPC en línea con las expectativas 📌

10:54 19 de agosto de 2025

08:30 AM GMT-4, Canadá – Datos de inflación de julio:

  • IPC recortado (Trimmed CPI): actual 3.0% a/a; previsión 3.0% a/a; anterior 3.0% a/a

  • IPC general (CPI): actual 1.7% a/a; previsión 1.7% a/a; anterior 1.9% a/a

  • IPC mediano (Median CPI): actual 3.1% a/a; previsión 3.1% a/a; anterior 3.0% a/a

  • IPC común (Common CPI): actual 2.6% a/a; previsión 2.7% a/a; anterior 2.6% a/a

  • IPC subyacente (Core CPI): actual 2.6% a/a; anterior 2.7% a/a

  • IPC subyacente (Core CPI): actual 0.1% m/m; previsión 0.4% m/m; anterior 0.1% m/m

La inflación en Canadá se desaceleró a 1.7% a/a en julio (desde 1.9% en junio) y aumentó 0.3% m/m (+0.1% desestacionalizado), impulsada principalmente por una caída de 16.1% a/a en los precios de la gasolina. Excluyendo gasolina, la inflación se mantuvo en 2.5%.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Los factores compensatorios provinieron de vivienda (+3.0% a/a, alquiler +5.1%, crecimiento de intereses hipotecarios moderándose) y alimentos (+3.4% a/a), mientras que el gas natural cayó menos (-7.3% vs -14.1% en junio).

A nivel regional, la mayoría de las provincias mostraron una desaceleración, aunque Terranova y Labrador registraron una inflación más rápida debido al aumento de los precios de la electricidad.

Fuente: xStation5.

 

________
 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

20.08.2025
18:06

Intel se reestructura, SoftBank apuesta y Trump quiere una parte

Intel y la nueva estrategia industrial de EE. UU. Intel (INTC) vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia industrial de Estados Unidos. El secretario...

 17:40

Trump pide la dimisión de Lisa Cook de la Fed

Donald Trump ha pedido que la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook renuncie de inmediato, escribiendo en Truth Social: "Cook debe dimitir,...

 17:33

Los inventarios de petróleo cayeron significativamente menos de lo esperado

Inventarios de petróleo: -6,01 mb (pronóstico: -1,6 mb; anterior: 3,04 mb) Gasolina: -2,72 mb (pronóstico: -1,0 mb; anterior:...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo