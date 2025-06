El USDCLP retrocede con fuerza impulsado por factores globales y el alza del cobre

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una notable caída, cotizando en torno a los 940 pesos por dólar, en un entorno marcado por vientos internacionales favorables para las monedas emergentes. La debilidad del dólar estadounidense se ha acentuado por dos catalizadores principales: Factores clave detrás del movimiento Geopolítica internacional : El avance de las negociaciones hacia un posible alto el fuego en Oriente Medio ha reducido la demanda por activos refugio, debilitando al dólar.

Política monetaria en EE. UU. : Declaraciones recientes de miembros de la Reserva Federal han insinuado la posibilidad de un recorte de tasas en julio, lo que ha aumentado el apetito por el riesgo a nivel global.

Mercado de materias primas: Los precios del cobre —principal producto de exportación chileno— se mantienen en niveles elevados, respaldando la apreciación del peso chileno. Desde el punto de vista técnico, el par USDCLP perforó a la baja la zona de resistencia dinámica marcada por las medias móviles de 50 y 200 períodos, lo que refuerza un sesgo bajista de corto plazo. El nivel de 935 pesos aparece como un soporte clave en caso de que continúe la presión vendedora. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Niveles técnicos relevantes: Resistencia inmediata : 950,03

Soporte técnico : 930,74 y 922,23 (extensión del retroceso de Fibonacci 127%)

Medias móviles clave : SMA en 939,09 y EMA en 940,74

MACD: Señales cruzadas al alza, pero con pérdida de momentum tras el rechazo en la zona de resistencia. De mantenerse este escenario, el peso chileno podría extender sus ganancias, especialmente si se consolidan las expectativas de una política monetaria más laxa por parte de la Fed y los precios del cobre se mantienen robustos.

