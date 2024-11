El USDMXN vuelve al alza tras la rebaja de tasas por parte de Banxico.

El peso mexicano muestra una depreciación intradía de -0.5% frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, revirtiendo parte de los beneficios registrados tras la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) anunciada el día anterior. Decisión de Banxico y Contexto Inflacionario en México En su última reunión, Banxico votó de manera unánime para reducir su tasa de interés de referencia de 10.50% a 10.25%, en línea con las expectativas del mercado. En su comunicado, los funcionarios destacaron que, si bien la inflación sigue siendo elevada, el proceso de desinflación justifica el inicio de una política monetaria menos restrictiva. A pesar de esta postura acomodaticia, Banxico advirtió que existen riesgos al alza para la inflación general, pero confía en que el índice se alineará con la meta del 3% hacia el último trimestre de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión de reducir la tasa fue bien recibida por el mercado, considerando que, pese al recorte, el diferencial con las tasas de interés de Estados Unidos sigue siendo amplio. Esto generó inicialmente una apreciación del peso, pero la tendencia hoy se ha revertido en medio de presiones adicionales del mercado. Factores Externos: Firmeza del Dólar Estadounidense La presión adicional sobre el peso mexicano también se relaciona con el comportamiento reciente del dólar estadounidense (USD), que muestra una ligera recuperación tras una semana volátil. En la jornada de hoy, la divisa estadounidense reduce parte de sus pérdidas previas, respaldada por revisiones al alza de los datos de ventas minoristas en Estados Unidos, lo que fortalece las expectativas de gasto de los consumidores en la temporada de fin de año con eventos como Thanksgiving, Black Friday y Navidad. Este rebote del dólar se produce a pesar de que los inversionistas han reducido sus apuestas sobre un posible recorte de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. Recientemente, el presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó en un discurso el buen desempeño de la economía estadounidense y un mercado laboral saludable, comentarios que han reducido la probabilidad de un recorte y han generado un impacto negativo en las expectativas del mercado accionario global. Fuente: xStation5. El USDMXN muestra una resistencia en el nivel de 20.65 y soporte en 20.36. La acción reciente revela un rechazo repetido en la resistencia de 20.65, sugiriendo una presión vendedora significativa en ese nivel. Las medias móviles (SMA de 50 y 200 periodos) aún no ofrecen una clara tendencia direccional, lo que indica consolidación en el corto plazo. Una ruptura y consolidación por encima de 20.65 podría habilitar un impulso hacia la zona de 20.92, con el objetivo de una extensión al alza. Si el precio pierde el soporte de 20.36, podría desencadenarse una caída hacia el siguiente soporte en 20.08.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "