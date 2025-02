El VIX sube un 3% mientras Wall Street sigue incierto por los aranceles entre EE.UU. y China 🗽

El CBOE VIX Volatility Index (VIX) ha experimentado una alta volatilidad en los 煤ltimos dos d铆as, aunque ha devuelto la mayor parte de las ganancias generadas por los aranceles a M茅xico y Canad谩, despu茅s de que Trump los eliminara en el 煤ltimo minuto y pospusiera la decisi贸n por 30 d铆as. Sin embargo, los aranceles del 10% a China ya han sido implementados.Los mercados est谩n analizando las consecuencias potenciales de esta medida para la bolsa y la econom铆a. Los futuros de los 铆ndices de EE.UU. est谩n en rojo, con el US500 cayendo casi un 0,7%, lo que est谩 impulsando nuevamente al VIX al alza. China, como uno de los principales socios comerciales de EE.UU., ya ha anunciado aranceles de represalia del 15% , afectando productos como carb贸n y gas natural licuado (GNL) , adem谩s de un 10% sobre el petr贸leo y productos estadounidenses como maquinaria agr铆cola, camiones y equipos de infraestructura para la miner铆a . Adem谩s, China ha iniciado una investigaci贸n contra Alphabet (GOOGL.US) y ha impuesto controles de exportaci贸n sobre varios minerales clave , incluyendo tungsteno, telurio, rutenio y molibdeno .

El Ministerio de Comercio de China también ha añadido a dos empresas estadounidenses, PVH Group e Illumina Inc., a la lista de entidades no confiables, lo que las expone a posibles restricciones o sanciones. Las acciones de ambas compañías caen 3,5% y 5%, respectivamente, en el pre-market. El ministerio no ha especificado las razones exactas de la medida, lo que podría interpretarse como una advertencia a EE.UU. de que más empresas podrían enfrentar consecuencias si no se alcanza un acuerdo con Trump y las tensiones comerciales se agravan. PVH es una empresa de ropa propietaria de marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, mientras que Illumina es una empresa de biotecnología especializada en secuenciación del genoma. Índice VIX (Intervalo M15) En el intervalo de 15 minutos, el Índice de Volatilidad intenta recuperar el impulso alcista y ha roto al alza por encima de las medias móviles de 50 y 200 sesiones en el corto plazo. La zona en torno al retroceso de Fibonacci del 61,8% de la última ola alcista ha servido como soporte, pero el precio ha reaccionado ante la resistencia en el retroceso Fibonacci 18,88. El nivel cercano a 19 podría representar una zona de alta presión vendedora, donde es probable que los inversionistas tomen beneficios. Fuente: xStation5

