El West Texas sube un 1,7% por el impacto del huracán Francine en EE.UU.

Los precios del petróleo siguen subiendo hoy, ya que el dólar estadounidense se vio respaldado por los datos del IPC de ayer y por la suspensión de una parte importante de la capacidad de producción en el Golfo de México después de que el huracán Francine azotara la costa de Luisiana esta noche. Alrededor del 39% de la capacidad de producción estadounidense en el Golfo de México se detuvo debido a eso. Los temores sobre la producción de petróleo estadounidense pueden respaldar el aumento del precio del WTI hasta la zona de los 70 dólares, donde podemos ver una fuerte zona de resistencia. Por otro lado, para inicIar un repunte, el petróleo necesitaría datos económicos muy sólidos, especialmente de China y de los EE. UU. Por ahora, la tendencia principal sigue siendo a la baja. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

